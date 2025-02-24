В Белоруссии стартовали продажи седана Lada Aura

В Белоруссии начали продавать седан бизнес-класса Lada Aura, сообщил официальный импортера Lada в республике. Автомобиль доступен в двух комплектациях — Premier и Status, стартовая цена — 91,9 тыс. белорусских рублей.
Обе комплектации Lada Aura оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и автоматической трансмиссией. Оба варианта на данный момент зарезервированы.
Напомним, старт серийному производству Lada Aura дал в октябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин. Церемония прошла на главном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти.
Aura — автомобиль нового для Lada класса. Он сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D и ориентирован прежде всего на пассажиров, их комфорт и статус. Бизнес-седан Lada Aura отличается от базового седана Lada Vesta увеличенным проемом задней двери и повышенным уровнем комфорта.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы