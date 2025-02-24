В Белоруссии стартовали продажи седана Lada Aura

В Белоруссии начали продавать седан бизнес-класса Lada Aura, сообщил официальный импортера Lada в республике. Автомобиль доступен в двух комплектациях — Premier и Status, стартовая цена — 91,9 тыс. белорусских рублей.

Обе комплектации Lada Aura оснащены 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и автоматической трансмиссией. Оба варианта на данный момент зарезервированы.

Напомним, старт серийному производству Lada Aura дал в октябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин. Церемония прошла на главном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти.

Aura — автомобиль нового для Lada класса. Он сочетает габариты С-сегмента и вместительность класса D и ориентирован прежде всего на пассажиров, их комфорт и статус. Бизнес-седан Lada Aura отличается от базового седана Lada Vesta увеличенным проемом задней двери и повышенным уровнем комфорта.