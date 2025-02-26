"Лада" проиграла, ведя в счете в матче с "Салаватом Юлаевым" — 2:3

Во вторник, 25 февраля, на УСА "Уфа-Арена" в столице республики Башкортостан прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Салаватом Юлаевым" и тольяттинской "Ладой".

Уже на 2-й минуте первого периода тольяттинцы вышли вперед, Артем Манукян вовремя подставил клюшку под передачу Владислава Семина — 0:1. Еще через 8 минут гости удвоили преимущество, отличился Архип Неколенко — 0:2. Но счет продержался не долго, уже через 3 минуты Денис Ян отыграл одну шайбу — 1:2.

Во начале второй двадцатиминутки Джошуа Ливо возвращает уфимцев в игру, но тренерский штаб "Лады" берет челлендж на положение вне игры, и после повтора шайбу отменяют — 1:2. Хозяева все-таки забили спустя несколько минут в меньшинстве, свое имя в протокол записал Ремпал Шелдон — 2:2.

В заключительном периоде хозяева вышли вперед в большинстве 5 на 3, Ремпал Шелдон оформил дубль — 3:2, так и закончился матч.

Следующий матч тольяттинцы проведут 28 февраля дома против ХК "Барыс" (Астана).