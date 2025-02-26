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Преступления Происшествия

"Подарила" 3 млн рублей: сызранская пенсионерка лишилась многолетних сбережений из-за мошенников

СЫЗРАНЬ. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратилась 69-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денег, которые она откладывала много лет.

Оказалось, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что зафиксировано несколько попыток перевода денег с ее банковского счета мошенниками, которые спонсируют противоправные действия на территории другого государства.

Для того, чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника, собеседник настоятельно рекомендовал пенсионерке снять деньги с карты и через банкомат перевести их на специальный расчетный счет. Для подтверждения своих слов злоумышленник направил потерпевшей фотографию своего "служебного удостоверения" и заверил, что после поимки мошенников деньги вернутся на счет владелицы.

Возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

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