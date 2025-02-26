"Подарила" 3 млн рублей: сызранская пенсионерка лишилась многолетних сбережений из-за мошенников

В полицию Сызрани обратилась 69-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денег, которые она откладывала много лет.
Оказалось, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что зафиксировано несколько попыток перевода денег с ее банковского счета мошенниками, которые спонсируют противоправные действия на территории другого государства.
Для того, чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника, собеседник настоятельно рекомендовал пенсионерке снять деньги с карты и через банкомат перевести их на специальный расчетный счет. Для подтверждения своих слов злоумышленник направил потерпевшей фотографию своего "служебного удостоверения" и заверил, что после поимки мошенников деньги вернутся на счет владелицы.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы