"Подарила" 3 млн рублей: сызранская пенсионерка лишилась многолетних сбережений из-за мошенников

В полицию Сызрани обратилась 69-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денег, которые она откладывала много лет.

Оказалось, что на телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил женщину, что зафиксировано несколько попыток перевода денег с ее банковского счета мошенниками, которые спонсируют противоправные действия на территории другого государства.

Для того, чтобы не стать сообщницей и поймать злоумышленника, собеседник настоятельно рекомендовал пенсионерке снять деньги с карты и через банкомат перевести их на специальный расчетный счет. Для подтверждения своих слов злоумышленник направил потерпевшей фотографию своего "служебного удостоверения" и заверил, что после поимки мошенников деньги вернутся на счет владелицы.

Возбуждено уголовное дело.