Полицейского, боровшегося с наркоторговцами, задержали за покровительство им

СК и ФСБ задержали старшего оперативника ОБНОН ОМВД Чапаевска Романа Головко. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, Роман Головко получил 200 тысяч рублей от наркоторговца. Деньги предназначались за покровительство предполагаемому распространителю наркотиков.
Интересно, что сам Головко согласился сотрудничать со следствием. Благодаря этому, его отправили под домашний арест, а не в СИЗО. Сейчас правоохранители проверяют версии о других возможных фигурантах криминальной истории и дополнительных эпизодах.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы