T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций — итоги технического развития за 2024 год

T2, российский оператор мобильной связи, в 2024 году вывел в эфир на 115% больше базовых станций, чем годом ранее, и в кратчайшие сроки запустил масштабный проект VoLTE во всех регионах присутствия с применением решений российского разработчика. T2 обеспечила связью LTE 269 малых населенных пунктов, провела рефарминг в 43 регионах страны и завершила год с нулевым количеством аварий первого приоритета.
В 2024 году Т2 сосредоточилась на выполнении сложнейших проектов по внедрению новых технологий и на расширении покрытия сети во всех регионах присутствия. В прошлом году компания установила свыше 36 тысяч базовых станций — это более чем в два раза больше, чем в 2023 году. Количество сайтов — площадок под размещение БС — увеличилось более чем на 6 тысяч, что соответствует росту темпов строительства на 36% год к году. Новая телеком-инфраструктура позволила улучшить качество сети в больших городах, также связь LTE появилась еще в 269 малых населенных пунктах страны.
Помимо этого, технический департамент еженедельно переводит частоты 2100 МГц под стандарт LTE — это позволяет увеличить скорость мобильного интернета и повысить надежность связи. Рефарминг прошел в 43 регионах присутствия и затронул как крупные города, так и небольшие поселки городского типа.
Т2 продолжает переходить с радиорелейной связи на волоконно-оптическую линию передачи на новых объектах в ряде регионов — в 2024 году построено и принято 2883 канала, для сравнения количество аналогичных проектов годом ранее составляло 682. Преимуществом ВОЛС над РРЛ считается высокая емкость каналов связи, многофункциональность устройств и независимость качества сигала от климата и погоды. Это создает условия для вывода технологии не только в магистральных, но и в городских сетях связи.
Технический департамент за три месяца реализовал проект по внедрению технологии VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия, в 22 — с использованием решений отечественного разработчика НТЦ "Протей". Для повышения производительности сети и обеспечения дополнительной емкости перед запуском VoLTE Т2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. На текущий момент доля голосового трафика в сети 4G — более 55%.
Оператор расширил системы голосовой коммутации (CS Core) в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове, а заменил — в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Т2 запустила системы пакетной коммутации (PS Core) в Новосибирске, а расширила — в Нижнем Новгороде и Ростове.
В декабре 2024 года Т2 совместно с "Ростелекомом" вывела в коммерческую эксплуатацию первые 20 базовых станций стандартов "Булат" в Нижегородской области. Тесты оборудования проходили в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода. Станции работают в стандарте GSM/LTE-1800 с использованием мульти-операторской базовой сети, благодаря чему все операторы "большой четверки" совместно используют инфраструктуру для предоставления качественной и стабильной связи жителям обслуживаемой территории.
Связь Т2 значительно улучшилась на федеральных трассах М-4, М-5 и на участке М-10. В марте оператор покрыл сетью скоростную трассу М-12, а в июле Т2 первой среди операторов обеспечила 100%-е покрытие на трассе М-11. Строительство в том числе затронуло крупные трассы Татарстана, Кировской, Оренбургской, Челябинской, Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Брянской областей, а также Мордовии и Пермского края. Большое внимание уделялось обеспечению стабильной сети в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга. Новые станции столичного метро были оборудованы телеком-инфраструктурой до официального открытия для пассажиров.
Алексей Дмитриев, технический директор Т2:
"Прошедший год был грандиозным для компании с точки зрения строительства инфраструктуры, мы превзошли собственные ожидания и в несколько раз увеличили темп вывода новых сайтов в эфир. Важно, что большое количество новых объектов не сказалось на качестве предоставляемых услуг — сеть работает стабильно, 2024 год обошелся без аварий первого приоритета. Технический департамент непрерывно работает над увеличением доступности и расширением покрытия сети. В 2025 году мы будем преследовать не менее амбициозные цели, что поможет компании наращивать абонентскую базу и улучшать качество услуг".
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?