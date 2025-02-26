T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций — итоги технического развития за 2024 год

T2, российский оператор мобильной связи, в 2024 году вывел в эфир на 115% больше базовых станций, чем годом ранее, и в кратчайшие сроки запустил масштабный проект VoLTE во всех регионах присутствия с применением решений российского разработчика. T2 обеспечила связью LTE 269 малых населенных пунктов, провела рефарминг в 43 регионах страны и завершила год с нулевым количеством аварий первого приоритета.

В 2024 году Т2 сосредоточилась на выполнении сложнейших проектов по внедрению новых технологий и на расширении покрытия сети во всех регионах присутствия. В прошлом году компания установила свыше 36 тысяч базовых станций — это более чем в два раза больше, чем в 2023 году. Количество сайтов — площадок под размещение БС — увеличилось более чем на 6 тысяч, что соответствует росту темпов строительства на 36% год к году. Новая телеком-инфраструктура позволила улучшить качество сети в больших городах, также связь LTE появилась еще в 269 малых населенных пунктах страны.

Помимо этого, технический департамент еженедельно переводит частоты 2100 МГц под стандарт LTE — это позволяет увеличить скорость мобильного интернета и повысить надежность связи. Рефарминг прошел в 43 регионах присутствия и затронул как крупные города, так и небольшие поселки городского типа.

Т2 продолжает переходить с радиорелейной связи на волоконно-оптическую линию передачи на новых объектах в ряде регионов — в 2024 году построено и принято 2883 канала, для сравнения количество аналогичных проектов годом ранее составляло 682. Преимуществом ВОЛС над РРЛ считается высокая емкость каналов связи, многофункциональность устройств и независимость качества сигала от климата и погоды. Это создает условия для вывода технологии не только в магистральных, но и в городских сетях связи.

Технический департамент за три месяца реализовал проект по внедрению технологии VoLTE (Voice over LTE) во всех регионах присутствия, в 22 — с использованием решений отечественного разработчика НТЦ "Протей". Для повышения производительности сети и обеспечения дополнительной емкости перед запуском VoLTE Т2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. На текущий момент доля голосового трафика в сети 4G — более 55%.

Оператор расширил системы голосовой коммутации (CS Core) в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове, а заменил — в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Т2 запустила системы пакетной коммутации (PS Core) в Новосибирске, а расширила — в Нижнем Новгороде и Ростове.

В декабре 2024 года Т2 совместно с "Ростелекомом" вывела в коммерческую эксплуатацию первые 20 базовых станций стандартов "Булат" в Нижегородской области. Тесты оборудования проходили в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода. Станции работают в стандарте GSM/LTE-1800 с использованием мульти-операторской базовой сети, благодаря чему все операторы "большой четверки" совместно используют инфраструктуру для предоставления качественной и стабильной связи жителям обслуживаемой территории.

Связь Т2 значительно улучшилась на федеральных трассах М-4, М-5 и на участке М-10. В марте оператор покрыл сетью скоростную трассу М-12, а в июле Т2 первой среди операторов обеспечила 100%-е покрытие на трассе М-11. Строительство в том числе затронуло крупные трассы Татарстана, Кировской, Оренбургской, Челябинской, Липецкой, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Брянской областей, а также Мордовии и Пермского края. Большое внимание уделялось обеспечению стабильной сети в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга. Новые станции столичного метро были оборудованы телеком-инфраструктурой до официального открытия для пассажиров.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:

"Прошедший год был грандиозным для компании с точки зрения строительства инфраструктуры, мы превзошли собственные ожидания и в несколько раз увеличили темп вывода новых сайтов в эфир. Важно, что большое количество новых объектов не сказалось на качестве предоставляемых услуг — сеть работает стабильно, 2024 год обошелся без аварий первого приоритета. Технический департамент непрерывно работает над увеличением доступности и расширением покрытия сети. В 2025 году мы будем преследовать не менее амбициозные цели, что поможет компании наращивать абонентскую базу и улучшать качество услуг".