"Ладья" потерпела поражение от "Авто"

Во вторник, 25 февраля, хоккеисты "Ладьи" потерпели поражение от екатеринбургского "Авто", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд прошла в КРК "Уралец" в Екатеринбурге.

В стартовой трети инициативой владели хозяева площадки, сумевшие создать множество хлопот волжанам. Игрокам "Ладьи" приходилось в основном отсиживаться в своей зоне и обороняться, хотя они частенько отвечали острыми контратаками. Однако счет все-таки открыли уральцы, сделав это ровно на экваторе периода — Эрнест Гладков замкнул передачу Артема Вакитова из-за ворот. 1:0.

Во втором игровом отрезке количество опасных моментов с обеих сторон снизилось, но при этом команды много времени провели в неравных составах. "Ладья" трижды имела численное преимущество, а "Авто" оказывалось в большинстве дважды. Тем не менее, отметиться заброшенными шайбами хоккеисты не сумели, отправившись на перерыв при минимальном отрыве екатеринбуржцев.

В начале третьей двадцатиминутки у подопечных Сергея Лопушанского вновь не получилось реализовать лишнего, а затем уральцы забросили сразу две шайбы с интервалом в 25 секунд. Голы в свой актив записали Даниэль Куляш и Ефим Белых — 3:0. Однако тольяттинцы боролись до самого конца и под занавес встречи подсократили отставание благодаря Егору Меркесову, результативно завершившего трехходовую комбинацию в чужой зоне. 3:1. Далее вместо вратаря у "Ладьи" в дело вступил шестой полевой, но цифры на табло больше не изменились. Итог — волжане уступают со счетом 1:3.

Теперь тольяттинская "молодежка" сыграет в Магнитогорске 28 февраля против "Стальных Лисов".