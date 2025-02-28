Как выбрать полезные приложения для ребенка: рекомендации специалиста

Валерия Глебова, старший менеджер МегаФона по продуктам родительского контроля, рассказала, какие приложения помогут родителям чувствовать себя спокойнее.

В первую очередь будет полезно установить приложения родительского контроля. Мамы и папы могут использовать их для ограничения экранного времени, отслеживания местонахождения ребенка и контроля доступа к играм и приложениям. В некоторых приложениях доступна дополнительная функция отправки сигнала SOS родителю от ребенка. Кроме того, такие приложения учат ребенка разумно использовать гаджеты через отслеживание времени, проведенного в цифровой среде.

Помимо этого, рекомендуется установить ребенку мессенджеры для общения с родственниками. Переписка может помочь развить навыки письма. Соцсети — также часть коммуникации детей, но важно контролировать их активность на этих платформах. Чтобы чувствовать себя спокойнее за безопасность ребенка, полезны приложения для управления его деятельностью в интернете. Они помогут анализировать поведение ребенка и уведомлять родителей о небезопасных публикациях. Образовательные приложения способствуют самостоятельному познанию мира детьми и делают обучение увлекательным.

Наличие приложений родительского контроля не означает, что смартфон ребенка защищен от внешних угроз — фишинга, вирусов и др. Особое внимание родителей стоит уделить детским играм (особенно бесплатным), где может быть установлен модуль, перенаправляющий на вредоносные ресурсы с полноэкранных баннеров, всплывающая реклама. Атака через детей, к сожалению, набирает обороты, поэтому установка антивирусов также необходима. Они могут автоматически сканировать устройства раз в день.

Настройте семейный доступ в Apple ID или Google Аккаунте для управления покупками и подписками. Также регулярно обсуждайте правила использования смартфона, как защитить персональные данные, объясняйте, почему важно сохранять бдительность и осторожность в интернете и при использовании приложений.

Чтобы посмотреть релевантные приложения, наберите в поисковой строке вашего магазина приложений (Google Play, AppStore или другом) запрос — например, "родительский контроль" — и выберите приложение, которое вам понравится.