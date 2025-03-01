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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Соколу" в Красноярске

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 марта, хоккеисты ЦСК ВВС в Красноярске встретились с "Соколом".

Самарцы вели в первом периоде, но позже уступили позиции. В итоге ЦСК ВВС проиграли со счетом — 3:4.

Встречу прокомментировал главный тренер ЦСК ВВС Сергей Шиханов: "Конечно, хотели сегодня выиграть, было желание большое. Неплохо начали, возможно, это и сгубило. Начало было хорошим, первые минут 10 первого периода. Как только повели 2:0, стали допускать глупые ошибки, с которых пропустили: в концовке периода и уже во втором, когда мы отдали инициативу сопернику. В третьем периоде попытались переломить игру, перешли на три звена, но не получилось. Причина в том, что мы мало бросали. Очень мало бросков, которые доходили до ворот. Или искали передачу, или затягивали — так момент уходил. Или попадали встык, когда шайба улетала выше или мимо. В концовке нужно было забивать моменты, которые мы сумели создать. Мы могли это сделать".

Следующую игру ЦСК ВВС проведет на своем поле 13 марта с "Нефтяником".:

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