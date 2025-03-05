Самарчанка потеряла 65 тыс. руб., пытаясь купить дорогой смартфон с рук

В Самаре 39-летняя безработная женщина потеряла деньги, доверившись мошенникам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Самарчанка решила к празднику купить себе новый телефон и опубликовала объявление о покупке. Вскоре с ней связался "продавец" и предложил гаджет по цене значительно ниже рыночной. Единственным условием была предоплата 50%. Потерпевшая согласилась и отправила незнакомцу 65 тыс. рублей. После этого "продавец" пропал.