Самарчанка потеряла 65 тыс. руб., пытаясь купить дорогой смартфон с рук

В Самаре 39-летняя безработная женщина потеряла деньги, доверившись мошенникам. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Самарчанка решила к празднику купить себе новый телефон и опубликовала объявление о покупке. Вскоре с ней связался "продавец" и предложил гаджет по цене значительно ниже рыночной. Единственным условием была предоплата 50%. Потерпевшая согласилась и отправила незнакомцу 65 тыс. рублей. После этого "продавец" пропал.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы