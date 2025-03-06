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Аналитики рассказали, когда самарцы чаще меняют смартфоны

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, исследовал на основе big data, во время каких праздников клиенты из Самарской области чаще меняют смартфоны. Больше всего абонентов обновляют гаджеты после Нового года, 8 марта и 1 сентября. Также продажи возрастают, хоть и менее значительно, в День святого Валентина и в День защитника Отечества.

Фото: предоставлено T2

Исследование показало, что смартфоны остаются в топе подарков, которыми россияне радуют близких в праздничные дни на протяжении всего года. При этом их одинаково любят дарить и получать как мужчины, так и женщины.

Активнее всего гаджеты покупают в период новогодних праздников. В 2024 году треть всех смен устройств в регионе произошли именно на январских каникулах. На втором месте — Международный женский день, на который приходилось 24% покупок новых смартфонов. Замыкает тройку дат-лидеров День знаний с долей 21%.

Смартфоны на ОС Android лидируют по продажам в Самарской области с долей 79%. Устройства на iOS при этом занимают лишь 13% среди проданных за последний год.

Гид потребителя

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