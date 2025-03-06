Аналитики рассказали, когда самарцы чаще меняют смартфоны

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал на основе big data, во время каких праздников клиенты из Самарской области чаще меняют смартфоны. Больше всего абонентов обновляют гаджеты после Нового года, 8 марта и 1 сентября. Также продажи возрастают, хоть и менее значительно, в День святого Валентина и в День защитника Отечества.

Исследование показало, что смартфоны остаются в топе подарков, которыми россияне радуют близких в праздничные дни на протяжении всего года. При этом их одинаково любят дарить и получать как мужчины, так и женщины.

Активнее всего гаджеты покупают в период новогодних праздников. В 2024 году треть всех смен устройств в регионе произошли именно на январских каникулах. На втором месте — Международный женский день, на который приходилось 24% покупок новых смартфонов. Замыкает тройку дат-лидеров День знаний с долей 21%.

Смартфоны на ОС Android лидируют по продажам в Самарской области с долей 79%. Устройства на iOS при этом занимают лишь 13% среди проданных за последний год.