Мимоза в хрустале и та самая дискотека: о любви и заботе — в картинках

Порой чувства толкают нас на самые необдуманные поступки, а иногда мы даже боимся в них признаться. 8 Марта — хороший повод выразить свои эмоции и позаботиться о тех, кто нам дорог. Коллеги, друзья и близкие — у каждой женщины разные вкусы и пожелания, а поздравить важно всех. Как быть?
На примерах жизненных историй разберемся, когда и какие подарки будут уместны. И соберем удачные варианты презентов к самому красивому празднику весны.
Вспомните: начало марта, в воздухе веет подступающей оттепелью, а солнце все чаще показывается из-за туч. Самое время подбежать к окну — вон и папа идет домой, по меховой шапке его можно узнать даже за сотню метров. В руках у него букет мимозы, который мама поставит в вазу, и дом сразу же наполнится очаровательным сладковато-медовым ароматом. Любовь и забота в семье важны всегда, даже если шапка у вас давно не меховая, а мимозу домой привезет курьер.
Что подарить супруге:
— если женщина говорит, что ей нужно обновить гардероб, то речь не только об одежде. Аксессуары и духи в это растяжимое понятие тоже успешно вписываются;
— шубу. Ее, конечно, тоже можно было упомянуть в предыдущем пункте, но шуба — уже дело серьезное…
— билеты в театр. Должен же быть повод, чтобы покрасоваться в новой шубе? И на всякий случай, мужчины: билета дарим два и составляем даме компанию!
Все девчонки любят ромашки. Они даже гадают на них. Но в полях еще лежит снег, поэтому заветный букет придется покупать в ларьке на углу. А потом завести шумный "ИЖ" и отправиться к той самой. А впереди — дискотека в местном ДэКа, пахнущие "дюшесом" посиделки и потрясающий закат, на фоне которого так и хочется признаться в любви…
Что подарить девушке, которая нравится:
— что-нибудь в форме медведя, можно плюшевое. Классика на все времена.
— стильную бижутерию. Или как там называются эти блестящие штуки, которые носят на шее и руках? С камешками и фигурками?
— коробку шоколадных конфет. Но не горьких! Даже если девушка учится в медицинской академии.
Если деловые мужчины в галстуках хлопочут на кухне и кропотливо трудятся над фруктовой нарезкой, значит на календаре — 8 Марта. День, когда дедлайны можно легально сдвинуть, а отчеты — отложить в ящик рабочего стола. И ничего страшного, если монитора совсем не видно за букетом из свежих тюльпанов.
Что подарить девушкам-коллегам:
— сертификаты и еще раз сертификаты. Предпочтения всех все равно не угадать.
— увлажнители воздуха — предполагаем, их даже не унесут из офиса далеко;
— бомбочки для ванны. Методичное "пшшш" отлично расслабляет после рабочего дня.
Звонки даже на минуточку ради "доброго утра", билеты на последний сеанс в ближайшем кинотеатре, переписки до утра… Конфетно-букетный период — легкое и счастливое время, когда хочется радовать друг друга, делиться драйвовым настроением, вдохновением и заботой. Оператор Т2 понимает, как вам важно выражать эмоции, и всегда готов помочь сообщить самое главное тем, кто вам дорог!
Что подарить самой любимой:
— новый смартфон. В Т2 выяснили, что именно в марте пользователи гаджетов активно меняют их, поэтому такой подарок придется как никогда кстати! А еще оператор добавляет целых 300 гигабайтов владельцам новых смартфонов до 25 марта!
— сертификат в SPA-салон. Ставим 10 к 10, что девушка будет в восторге!
— подписку MiXX от Т2. Лучшие и самые нужные сервисы позволят смотреть новинки кино и топовые сериалы, слушать любимые треки на репите, пользоваться скидками и получать кешбэк. Вы можете выбрать размер подписки (MiXX S или MiXX Max), а также ее срок: на 3, 6 или 12 месяцев. Проявите заботу и подарите любимому человеку яркие эмоции!
Последние комментарии
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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?