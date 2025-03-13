Команда школьников и студентов СПО Самарской области принимает участие в финале окружной интеллектуальной олимпиады в Перми

12 марта в столице Пермского края состоялось торжественное открытие заключительного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.
На площадке Дома молодежи в Перми собрались более 180 ребят из 14 регионов округа. От лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: "Сегодня Олимпиада стартует в 10-й юбилейный раз. Она стала ярким событием в молодежной среде Приволжского федерального округа, интеллектуальным соревнованием Приволжья среди школьников и студентов СПО, где собираются лучшие по наиболее важным для нашей страны научно-технологическим и образовательным направлениям.
"Ваше стремление достичь интеллектуальных и профессиональных высот безусловно заслуживает внимания и поддержки. Поэтому в нашем округе реализуются проекты, участие в которых дает молодым людям возможность раскрыть способности, показать навыки и умения, проверить знания и, конечно, проявить характер и силу воли. В дальнейшем вы сможете принимать участие в окружной Олимпиаде среди студентов и повышать свой уровень знаний, открывать новые вершины. Стране нужны талантливые, умные, высококвалифицированные специалисты. Вы выбрали перспективные направления развития, а значит, и свое перспективное будущее", — сказал Олег Машковцев.
Число участников школьной интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 40 тысяч ребят, в прошлом их было 30 тысяч.
В команду школьников и студентов СПО, которая представляет Самарскую область на окружном этапе интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, вошли 13 обучающихся школ и СПО Самарской области: Горковенко Глеб и Троеглазов Александр из Центра внешкольной работы ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово в направлении "Программирование БПЛА"; Кондрашов Игорь из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова в направлении "Управление БПЛА"; Магай Григорий и Андронов Вячеслав из Тольяттинского филиала детского технопарка "Кванториум-63 регион" в направлении "Робототехника"; Команда из Гуманитарного центра интеллектуального развития г. о. Тольятти (Потяшин Алексей, Трапезников Матвей, Шишков Алексей, Каплина Софья, Казьмина Полина и Мананникова Алиса) в игре "Что? Где? Когда?"; Горбачева Ульяна и Волкова Александра из Самарского регионального центра для одаренных детей в направлении "Решение изобретательских задач".
Игры окружного этапа Олимпиады состоятся в течение одного дня, 13 марта. Участники соревнований будут бороться за победы по направлениям "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?", "Управление БПЛА" и "Программирование БПЛА".
Также для ребят пройдет историко-образовательная игра "Героические страницы Отечественной истории". В рамках культурно-образовательного трека состоится экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.
Победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 14 марта. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды. Кроме того, победители и призеры всех научно-технических направлений получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.