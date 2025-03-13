Команда школьников и студентов СПО Самарской области принимает участие в финале окружной интеллектуальной олимпиады в Перми

12 марта в столице Пермского края состоялось торжественное открытие заключительного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

На площадке Дома молодежи в Перми собрались более 180 ребят из 14 регионов округа. От лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: "Сегодня Олимпиада стартует в 10-й юбилейный раз. Она стала ярким событием в молодежной среде Приволжского федерального округа, интеллектуальным соревнованием Приволжья среди школьников и студентов СПО, где собираются лучшие по наиболее важным для нашей страны научно-технологическим и образовательным направлениям.

"Ваше стремление достичь интеллектуальных и профессиональных высот безусловно заслуживает внимания и поддержки. Поэтому в нашем округе реализуются проекты, участие в которых дает молодым людям возможность раскрыть способности, показать навыки и умения, проверить знания и, конечно, проявить характер и силу воли. В дальнейшем вы сможете принимать участие в окружной Олимпиаде среди студентов и повышать свой уровень знаний, открывать новые вершины. Стране нужны талантливые, умные, высококвалифицированные специалисты. Вы выбрали перспективные направления развития, а значит, и свое перспективное будущее", — сказал Олег Машковцев.

Число участников школьной интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 40 тысяч ребят, в прошлом их было 30 тысяч.

В команду школьников и студентов СПО, которая представляет Самарскую область на окружном этапе интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, вошли 13 обучающихся школ и СПО Самарской области: Горковенко Глеб и Троеглазов Александр из Центра внешкольной работы ГБОУ СОШ "Центр образования" пос. Варламово в направлении "Программирование БПЛА"; Кондрашов Игорь из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова в направлении "Управление БПЛА"; Магай Григорий и Андронов Вячеслав из Тольяттинского филиала детского технопарка "Кванториум-63 регион" в направлении "Робототехника"; Команда из Гуманитарного центра интеллектуального развития г. о. Тольятти (Потяшин Алексей, Трапезников Матвей, Шишков Алексей, Каплина Софья, Казьмина Полина и Мананникова Алиса) в игре "Что? Где? Когда?"; Горбачева Ульяна и Волкова Александра из Самарского регионального центра для одаренных детей в направлении "Решение изобретательских задач".

Игры окружного этапа Олимпиады состоятся в течение одного дня, 13 марта. Участники соревнований будут бороться за победы по направлениям "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?", "Управление БПЛА" и "Программирование БПЛА".

Также для ребят пройдет историко-образовательная игра "Героические страницы Отечественной истории". В рамках культурно-образовательного трека состоится экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 14 марта. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды. Кроме того, победители и призеры всех научно-технических направлений получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.