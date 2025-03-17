В 11 районах Самарской области 15 марта был побит температурный рекорд от 2002 года

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В пятницу, 15 марта, в Самарской области был установлен очередной температурный рекорд. В 11 населенных пунктах был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Последний раз настолько теплое 15 марта было зафиксировано 23 года назад, в 2002 г.