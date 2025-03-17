В 11 районах Самарской области 15 марта был побит температурный рекорд от 2002 года

В пятницу, 15 марта, в Самарской области был установлен очередной температурный рекорд. В 11 населенных пунктах был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Последний раз настолько теплое 15 марта было зафиксировано 23 года назад, в 2002 г.
Рекордные показатели столбиков термометра зафиксировали метеостанции Самары, Клявлино, Челно-Вершин, АГЛОСа, Кинель-Черкасс, Тольятти, Ново-Девичьего, Авангарда, Большой Глушицы, Безенчука и Серноводска.
В Самаре отклонение составило 2,3 градуса, а воздух прогрелся до +13 (против +10,5 градусов) 15 марта 2002 года, в Тольятти — 5,7 градусов. Здесь максимальная температура была зафиксирована на отметке 13,3 градуса (против 7,6 в 2002 г.).
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????