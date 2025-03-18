IV съезд Движения Первых пройдет в национальном центре "Россия" 26–28 марта

Четвертый съезд Движения Первых пройдет в Национальном центре "Россия" с 26 по 28 марта. Участниками специальной программы станут более двух тысяч человек из 89 регионов страны. На заседании они обсудят план развития Движения Первых, а также примут участие в полезных и образовательных мероприятиях.

Съезд — высший руководящий орган Движения Первых. Он станет пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса — детей, родителей и наставников. Мероприятия наглядно покажут идеи Движения Первых, в котором школьники и студенты СПО — инициаторы проектов, а также проводники ценностей Движения.

"Съезд Движения Первых — важнейшее событие, определяющее актуальные векторы развития всей воспитательной работы с детьми и молодежью в России. Делегаты из 89 регионов рассмотрят книгу ценностей и концепцию Года дружбы в Движении Первых. Участники съезда подведут итоги акции "елка желаний" и дадут старт новым сезонам всероссийского конкурса "Большая перемена" и всероссийского проекта "Театральное закулисье" в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Мы проведем заседание научно-методического совета и обсудим перспективные образовательные проекты. Съезд станет уникальной площадкой для обмена опытом и разработки новых инициатив детей и молодежи", — отметил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.



Участников IV съезда ждет насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет заседание съезда, где дети и взрослые вместе подведут итоги работы Движения в прошлом году и определят приоритетные направления развития. На церемонии пройдет награждение победителей "Премии Первых", где будут отмечены самые яркие и значимые достижения активистов.

Первые 27 марта отметят День театра. Детей и взрослых ждут творческий этюд от юных артистов, объявление победителей индивидуальной номинации всероссийского проекта "Школьная классика". На пресс-конференции почетные гости подведут итоги работы школьных театров в регионах и обсудят планы по расширению системы до 2028 года.

На съезде будет запущена заявочная кампания всероссийского проекта "Театральное закулисье", а также состоится торжественная церемония старта шестого сезона всероссийского конкурса "Большая перемена". Запуск конкурса пройдет в формате иммерсивного спектакля, в котором расскажут об историях успеха победителей конкурса разных лет, а также о нововведениях нового сезона.

Также состоится заседание научно-методического совета Движения Первых. Темой заседания участники выбрали обсуждение опыты научно-теоретического сопровождения развития Движения Первых.



Важной частью станет заседание рабочей группы международной ассоциации детских организаций (МАДО). В течение нескольких дней школьники из России и их сверстники из-за рубежа представят проекты по развитию будущей международной ассоциации и форматы взаимодействия молодежи разных стран.

Участников Движения ждет и полезная программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по Москве. Вместе с участниками семейного сообщества "Родные — Любимые" они подведут итоги Года семьи, а совместно с ветеранами СВО и Героями России покажут вклад участников Движения Первых в Год защитника Отечества.



Также в рамках семейных активностей участники съезда разработают совместную деятельность семейного сообщества "Родные-Любимые" и поделятся собственным опытом. В мероприятиях по теме наставничества делегаты съезда узнают о лучших наставнических практиках Движения, определят ключевые вызовы и инструменты развития экосистемы наставничества. В рамках основных направлений деятельности Движения Первых участники ближе познакомятся с текущими проектами и примут участие в интерактивных, развлекательных и полезных форматах программы съезда.



Церемония открытия съезда состоится 26 марта. На следующий день, 27 марта, пройдет заседание съезда Движения Первых, а также заседание научно-методического совета Движения. Церемония закрытия съезда запланирована на 28 марта.