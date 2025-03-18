В Самарской области у "Ласточек" станет больше маршрутов

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО "Самарская пригородная пассажирская компания" проехал по железнодорожному маршруту Самара — Тольятти — Сызрань — Самара и обсудил дальнейшие перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта.

Одной темой для обсуждения стало восстановление пригородного маршрута Тольятти — Сызрань через плотину Жигулевской ГЭС, который был отменен в 2007 году. О восстановлении железнодорожного маршрута в указанном направлении в министерство поступают многочисленные обращения граждан.

"После проведения необходимых расчетов, в том числе перспективного пассажиропотока и затрат областного бюджета на новый маршрут, будет принято решение о назначении пригородного поезда Тольятти — Сызрань в тестовом режиме на летний период 2025 г.", — отметил министр.

В целях дальнейшего развития маршрутной сети в регионе в настоящее время рассматривается возможность назначения дополнительной дневной пары "Ласточек", а также продления вечернего рейса "Ласточки" Тольятти — Самара до Новокуйбышевска. Он станет самым поздним железнодорожным маршрутом из Самары в Новокуйбышевск (отправление из Самары в 22.53, прибытие в Новокуйбышевск в 23.17).

Кроме того, планируется создание беспересадочного маршрута по выходным дням из Тольятти через Самару в Сызрань с объединением расписаний электропоездов "Ласточка". Этот маршрут протяженностью 257 км станет самым длинным в Самарской области.

В Самарской области пригородным железнодорожным транспортом пользуется более 8 млн пассажиров в год. На организацию железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 г. на эти цели предусмотрено более 770 млн рублей.