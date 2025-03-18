В Самарской области у "Ласточек" станет больше маршрутов

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО "Самарская пригородная пассажирская компания" проехал по железнодорожному маршруту Самара — Тольятти — Сызрань — Самара и обсудил дальнейшие перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта.
Одной темой для обсуждения стало восстановление пригородного маршрута Тольятти — Сызрань через плотину Жигулевской ГЭС, который был отменен в 2007 году. О восстановлении железнодорожного маршрута в указанном направлении в министерство поступают многочисленные обращения граждан.
"После проведения необходимых расчетов, в том числе перспективного пассажиропотока и затрат областного бюджета на новый маршрут, будет принято решение о назначении пригородного поезда Тольятти — Сызрань в тестовом режиме на летний период 2025 г.", — отметил министр.
В целях дальнейшего развития маршрутной сети в регионе в настоящее время рассматривается возможность назначения дополнительной дневной пары "Ласточек", а также продления вечернего рейса "Ласточки" Тольятти — Самара до Новокуйбышевска. Он станет самым поздним железнодорожным маршрутом из Самары в Новокуйбышевск (отправление из Самары в 22.53, прибытие в Новокуйбышевск в 23.17).
Кроме того, планируется создание беспересадочного маршрута по выходным дням из Тольятти через Самару в Сызрань с объединением расписаний электропоездов "Ласточка". Этот маршрут протяженностью 257 км станет самым длинным в Самарской области.
В Самарской области пригородным железнодорожным транспортом пользуется более 8 млн пассажиров в год. На организацию железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 г. на эти цели предусмотрено более 770 млн рублей.
Последние комментарии
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!