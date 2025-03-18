16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области у "Ласточек" станет больше маршрутов Только 20,6% клиентов ответят на вызов с незнакомого номера — исследование T2 Поющие цветы: сериал о возрождении легендарного "ВИА "Васильки" уже скоро на Wink.ru В семи городах России пройдет идеятон Т1.КОД.МАРТ для студентов ИТ-специальностей В преддверии туристического сезона МТС расширила сеть в Шигонском районе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области у "Ласточек" станет больше маршрутов

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов совместно с руководством Куйбышевской железной дороги и АО "Самарская пригородная пассажирская компания" проехал по железнодорожному маршруту Самара — Тольятти — Сызрань — Самара и обсудил дальнейшие перспективы развития одного из самых востребованных видов транспорта.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Одной темой для обсуждения стало восстановление пригородного маршрута Тольятти — Сызрань через плотину Жигулевской ГЭС, который был отменен в 2007 году. О восстановлении железнодорожного маршрута в указанном направлении в министерство поступают многочисленные обращения граждан.

"После проведения необходимых расчетов, в том числе перспективного пассажиропотока и затрат областного бюджета на новый маршрут, будет принято решение о назначении пригородного поезда Тольятти — Сызрань в тестовом режиме на летний период 2025 г.", — отметил министр.

В целях дальнейшего развития маршрутной сети в регионе в настоящее время рассматривается возможность назначения дополнительной дневной пары "Ласточек", а также продления вечернего рейса "Ласточки" Тольятти — Самара до Новокуйбышевска. Он станет самым поздним железнодорожным маршрутом из Самары в Новокуйбышевск (отправление из Самары в 22.53, прибытие в Новокуйбышевск в 23.17).

Кроме того, планируется создание беспересадочного маршрута по выходным дням из Тольятти через Самару в Сызрань с объединением расписаний электропоездов "Ласточка". Этот маршрут протяженностью 257 км станет самым длинным в Самарской области.

В Самарской области пригородным железнодорожным транспортом пользуется более 8 млн пассажиров в год. На организацию железнодорожных перевозок ежегодно предусматриваются средства бюджета Самарской области. В 2025 г. на эти цели предусмотрено более 770 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Александр Иванов 01 февраля 2025 04:26 Глава минтранса Самарской области Сергей Карпов прокомментировал состояние дорог

Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6