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Преступления Происшествия

В Безенчуке мужчина в ссоре убил собутыльницу

БЕЗЕНЧУК. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю в совершении убийства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В марте 2025 г. обвиняемый в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес множественные удары руками и ногами своей родственнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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