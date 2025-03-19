В Безенчуке мужчина в ссоре убил собутыльницу

В Безенчукском районе предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю в совершении убийства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В марте 2025 г. обвиняемый в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес множественные удары руками и ногами своей родственнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.