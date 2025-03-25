Руководитель строительной организации из Жигулевска не выплатил сотруднику 385 тыс. руб. зарплаты

Руководитель строительной организации из Жигулевска стал фигурантом уголовного дела, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с сентября 2024 г. по февраль 2025 г. подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику организации на сумму более 385 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств.