Руководитель строительной организации из Жигулевска не выплатил сотруднику 385 тыс. руб. зарплаты

Руководитель строительной организации из Жигулевска стал фигурантом уголовного дела, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в период с сентября 2024 г. по февраль 2025 г. подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику организации на сумму более 385 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, принимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы