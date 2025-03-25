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Общество

"Ау, где полиция?": начальник ГУ МВД — о патрулировании улиц Самары

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре необходимо развивать добровольную народную дружину (ДНД). Об этом 25 марта на заседании губдумы заявил начальник регионального ГУ МВД России Игорь Иванов, отвечая на вопросы депутатов.

"Вы спросили, какая помощь нужна. ДНД реально нужна. В Самаре ночью на улицу выходишь: "Ау, где полиция?". Летом вырастет туристический поток, особенно на набережной. Конечно, мы только спасибо скажем, если там будет ДНД работат, казаки, ЧОП. Вот здесь я бы просил помощи депутатов. Это действительно поможет. Но понимаю, что тема непростая, связана с финансированием", — сказал Игорь Иванов.

К вопросы развития ДНД в Самарской области периодически возвращаются. Несколько лет назад дружинники патрулировали улицы, но постепенно это сошло на нет. В качестве причины чаще всего называют вопросы финансирования. Обеспечивать ДНД должны муниципальные или региональные власти.

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