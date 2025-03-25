В Самаре необходимо развивать добровольную народную дружину (ДНД). Об этом 25 марта на заседании губдумы заявил начальник регионального ГУ МВД России Игорь Иванов, отвечая на вопросы депутатов.
"Вы спросили, какая помощь нужна. ДНД реально нужна. В Самаре ночью на улицу выходишь: "Ау, где полиция?". Летом вырастет туристический поток, особенно на набережной. Конечно, мы только спасибо скажем, если там будет ДНД работат, казаки, ЧОП. Вот здесь я бы просил помощи депутатов. Это действительно поможет. Но понимаю, что тема непростая, связана с финансированием", — сказал Игорь Иванов.
К вопросы развития ДНД в Самарской области периодически возвращаются. Несколько лет назад дружинники патрулировали улицы, но постепенно это сошло на нет. В качестве причины чаще всего называют вопросы финансирования. Обеспечивать ДНД должны муниципальные или региональные власти.
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У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???