16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам завершения строительства очистных сооружений региона Андрей Кислов представил ежегодный отчет о своей работе в Совете Федерации Глава областного минтранса предложил перевозчикам принять участие в разработке транспортной стратегии Вячеслав Федорищев встретился с "Крыльями Советов" перед решающим этапом сезона В Самаре сократят депутатов

Власть и политика

Глава областного минтранса предложил перевозчикам принять участие в разработке транспортной стратегии

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел совещание с членами Ассоциации "Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом "Волгаавтотранс" по вопросу развития транспортной отрасли в регионе.

Помимо членов ассоциации, куда входят крупнейшие перевозчики Самарской области, участие в совещании приняли глава комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской губернской думы Николай Лядин и начальник территориального отдела ГАДН по Самарской области МТУ Ространснадзора по ПФО Евгений Живаев.

Председатель совета Ассоциации Александр Колычев озвучил мнение перевозчиков по развитию автобусной маршрутной сети и созданию соответствующей инфраструктуры. Одной из главных проблем перевозчиков он назвал нехватку водителей.

"Главные причины увольнения водителей — низкая заработная плата, тяжелые условия труда, низкое качество подвижного состава, отсутствие мест отдыха, недостаточный уровень социальной поддержки, низкий уровень статуса.  Остро стоит вопрос подготовки водителей автобусов на базе образовательных учреждений", — отметил он

Для принятия эффективных решений в сфере транспорта глава областного минтранса предложил членам ассоциации включиться в работу по созданию транспортной стратегии, которая ведется в настоящее время.

"Эта работа не будет эффективной без участия пассажиров и перевозчиков. Я предлагаю сформировать экспертное мнение перевозчиков, которое будет учитываться при создании стратегии. Нам нужно подготовить эффективную и рабочую базу", — предложил Сергей Карпов. Члены ассоциации приняли предложение министра.

Идею включения перевозчиков в процесс формирования транспортной стратегии поддержал Николай Лядин. "Необходимо выработать единый стандарт для всего региона, и от мнения перевозчиков зависит многое", — подчеркнул он. 

Совместная работа минтранса и ассоциации будет продолжена и по другим направлениям. В ближайшее время стороны подпишут соглашение о взаимодействии, также будет подготовлен годовой план совместных мероприятий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Фото на сайте

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6