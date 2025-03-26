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Машиностроение Экономика и бизнес

В Самаре заложат кили трех самоходных сухогрузных судов класса "Оптима"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 марта, в Самаре на ЗАО "Нефтефлот" состоятся закладки киля трех серийных судов класса "Оптима" по проекту Морского Инженерного Бюро RSD34L. Цена контракта составляет 3,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий

Напомним, суда проекта "Оптима" — это многоцелевые суда с вместительными трюмами, способные принимать до 6 тыс. тонн крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Их отличительная особенность — возможность передвигаться как по реке, так и по морю.

В июле прошлого года было заложено два сухогруза.

Серия сухогрузных судов проекта RSD34L строится в рамках "Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта". Всего на российских судоверфях будет построено 260 единиц гражданских судов водного транспорта для целей обновления и роста численности флота, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Период реализации инвестиционного проекта: 2023–2027 гг. С момента утверждения Программы ЗАО "Нефтефлот" входит в число ее участников

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