Самарские судостроители запускают серию новых сухогрузов для России

В четверг, 25 июля, на ЗАО "Нефтефлот" состоялась закладка сразу двух серийных сухогрузов проекта "Оптима". Новые суда, созданные по российским проектам и из отечественных материалов, станут важным элементом обновления российского сухогрузного флота.

"Суда будут ходить по Волге, в Каспийском регионе и Черном море. Они будут обладать большой грузоподъемностью и способностью принять практически любой груз на реке", — прокомментировал генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов.

Суда проекта "Оптима" — это многоцелевые суда с вместительными трюмами, способные принимать до 6 тыс. тонн крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Их отличительная особенность — возможность передвигаться как по реке, так и по морю.

В рамках утвержденного Правительством России документа на российских судоверфях построят 260 единиц гражданских судов водного транспорта. Это позволит не только существенно обновить флот, но и увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Серия самарских сухогрузов будет передана заказчику уже осенью 2025 года.

Ранее в рамках своего визита в Ульяновскую область глава региона Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" отметил актуальность темы развития судостроения в России.

Во время мероприятия по закладке двух серийных сухогрузов от имени главы региона собравшихся поприветствовал врио вице-губернатора области Антон Емельяненко. Он подчеркнул, что суда строятся по программе льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. "Очень отрадно, что предприятие Самарской области с историческими традициями и мощным промышленным потенциалом участвует в этой программе обновления судов гражданского флота", — подчеркнул Антон Емельяненко.

ЗАО "Нефтефлот" обладает внушительным портфелем заказов и продолжает осваивать новые компетенции, полученные, в том числе и благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению президента страны Владимира Путина.

За все время компания построила и спустила на воду 12 судов, 10 судостроительных проектов находится в стадии строительства, и еще 10 планируется сдать до 2027 года.