Самарские судостроители запускают серию новых сухогрузов для России

В четверг, 25 июля, на ЗАО "Нефтефлот" состоялась закладка сразу двух серийных сухогрузов проекта "Оптима". Новые суда, созданные по российским проектам и из отечественных материалов, станут важным элементом обновления российского сухогрузного флота.
"Суда будут ходить по Волге, в Каспийском регионе и Черном море. Они будут обладать большой грузоподъемностью и способностью принять практически любой груз на реке", — прокомментировал генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов.
Суда проекта "Оптима" — это многоцелевые суда с вместительными трюмами, способные принимать до 6 тыс. тонн крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Их отличительная особенность — возможность передвигаться как по реке, так и по морю.
В рамках утвержденного Правительством России документа на российских судоверфях построят 260 единиц гражданских судов водного транспорта. Это позволит не только существенно обновить флот, но и увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Серия самарских сухогрузов будет передана заказчику уже осенью 2025 года.
Ранее в рамках своего визита в Ульяновскую область глава региона Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" отметил актуальность темы развития судостроения в России.
Во время мероприятия по закладке двух серийных сухогрузов от имени главы региона собравшихся поприветствовал врио вице-губернатора области Антон Емельяненко. Он подчеркнул, что суда строятся по программе льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. "Очень отрадно, что предприятие Самарской области с историческими традициями и мощным промышленным потенциалом участвует в этой программе обновления судов гражданского флота", — подчеркнул Антон Емельяненко.
ЗАО "Нефтефлот" обладает внушительным портфелем заказов и продолжает осваивать новые компетенции, полученные, в том числе и благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению президента страны Владимира Путина.
За все время компания построила и спустила на воду 12 судов, 10 судостроительных проектов находится в стадии строительства, и еще 10 планируется сдать до 2027 года.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.