В Новокуйбышевске в многоэтажке горят три квартиры

В Новокуйбышевске 3 апреля около 14:00 произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Дзержинского. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение домашних вещей в трех квартирах на 8-9 этажах.
Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей.
В 14.32 пожар локализован силами 31 спасателя и 11 спецмашин. Площадь уточняется, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !