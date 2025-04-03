В Новокуйбышевске в многоэтажке горят три квартиры

В Новокуйбышевске 3 апреля около 14:00 произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Дзержинского. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение домашних вещей в трех квартирах на 8-9 этажах.

Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе пять детей.

В 14.32 пожар локализован силами 31 спасателя и 11 спецмашин. Площадь уточняется, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.