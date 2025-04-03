Дмитрий Кугрышев продолжит выступать за "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" заключил односторонний контракт на один сезон с нападающим Дмитрием Кугрышевым.
В составе тольяттинской команды Кугрышев играет на протяжении двух сезонов — в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 35-летний форвард принял участие в 65 матчах, заработал 34 (13+21) очка и стал самым атакующим игроком "Лады", совершив 216 бросков в створ.
Суммарно в лиге Кугрышев провел 830 игр и набрал 407 (167+240) баллов за результативность при показателе полезности "+53".
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