На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирован пожар

На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидированы очаги задымления. На месте ежедневно работали более 20 человек и 12 единиц техники. Всего было использовано 15 550 тонн грунта.
Чтобы не допустить повторных возгораний, в ближайшее время дополнительно завезут 30 000 тонн грунта, сделают укрепление кавальеров на склонах и продолжат мониторинг территории, чтобы вовремя обнаружить возможные задымления на теле полигона, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.
Ранее лаборатория "Природоохранного центра" и Роспотребнадзор провели замеры — превышения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.
Возгорание на полигоне произошло из-за выброса свалочного газа с наступлением тепла. Проектный состав оборудования этого полигона не предусматривает систему отвода газа.
Современные полигоны исключают такие ситуации — новые МФК запланированы к реализации до 2027 года.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !