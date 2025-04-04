На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирован пожар

На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидированы очаги задымления. На месте ежедневно работали более 20 человек и 12 единиц техники. Всего было использовано 15 550 тонн грунта.

Чтобы не допустить повторных возгораний, в ближайшее время дополнительно завезут 30 000 тонн грунта, сделают укрепление кавальеров на склонах и продолжат мониторинг территории, чтобы вовремя обнаружить возможные задымления на теле полигона, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Ранее лаборатория "Природоохранного центра" и Роспотребнадзор провели замеры — превышения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

Возгорание на полигоне произошло из-за выброса свалочного газа с наступлением тепла. Проектный состав оборудования этого полигона не предусматривает систему отвода газа.

Современные полигоны исключают такие ситуации — новые МФК запланированы к реализации до 2027 года.