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На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидирован пожар

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На полигоне ТБО "Преображенка" ликвидированы очаги задымления. На месте ежедневно работали более 20 человек и 12 единиц техники. Всего было использовано 15 550 тонн грунта.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Чтобы не допустить повторных возгораний, в ближайшее время дополнительно завезут 30 000 тонн грунта, сделают укрепление кавальеров на склонах и продолжат мониторинг территории, чтобы вовремя обнаружить возможные задымления на теле полигона, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области. 

Ранее лаборатория "Природоохранного центра" и Роспотребнадзор провели замеры — превышения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

Возгорание на полигоне произошло из-за выброса свалочного газа с наступлением тепла. Проектный состав оборудования этого полигона не предусматривает систему отвода газа.

Современные полигоны исключают такие ситуации — новые МФК запланированы к реализации до 2027 года.

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