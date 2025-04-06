Владимир Пугин: "Современный специалист в области радиотехники и радиосвязи обязан владеть серьезными навыками программирования"

Декан факультета радиосвязи и радиотехники ПГУТИ рассказал журналу "Цифра" о возможностях, которые открываются перед студентами 5 факультета. Как со временем изменилось назначение радиотехники и как она связана с беспилотниками? Зачем инженеру связи нужно учиться программированию? В каких компаниях ждут выпускников 5 факультета? Об этом и многом другом — в нашем интервью.

— Владимир Владимирович, судя по информации на сайте вуза, 5 факультет был основан совсем недавно, в июле 2022 года. Вместе с тем он готовит специалистов по направлениям и специальностям радиотехнического профиля с 1961 года. Как это можно объяснить?

— Начнем с того, что первым факультетом в Куйбышевском электротехническом институте связи, так в советское время назывался ПГУТИ, был именно радиофакультет. Все остальные факультеты появились впоследствии.

В разные годы кафедры факультета менялись, провод­ное и радионаправление объединились в один факультет: телекоммуникации и радиотехники. Два с половиной года назад, в 2022 году, ректор нашего вуза — Вадим Александрович Ружников — принял своевременное, на мой взгляд, решение: о разделении "проводов" и радионаправления. Однако это не значит, что мы закрыты друг от друга. Существует такое понятие, как конвергенция в области связи. То есть в некоторых случаях мы частично работаем с проводной составляющей, в некоторых — с радиосоставляющей.

— Сколько студентов сегодня учатся на 5 факультете?

— Около 600 человек на всех направлениях подготовки. Преимущественно это ребята из Самарской области, но есть из Башкирии, Чувашии, Татарстана, Республики Казахстан. К нам часто поступают из городов Поволжья и близлежащих к нему регионов, в которых студенты уже отучились в колледже связи и хотят получить высшее образование. Есть ребята из семей потомственных инженеров электро­связи.

— Какие преимущества учебы на 5 факультете вы могли бы отметить?

— Здесь мы учим работать с тем, чем пользуется практически каждый житель нашей страны и всего мира — это беспроводная связь. В повседневной жизни мы с вами все разговариваем по сотовому телефону, общаемся с помощью мобильного интернета, смотрим телевизор, в автомобиле слушаем радио, кто-то пользуется спутниковой связью. Вспомним, например, знаменитого американского бизнесмена Илона Маска с его спутниками Starlink. Нам тоже необходимо иметь такие технологии, наращивать количество спутников на орбите Земли, чтобы с помощью их работы с обычного мобильного телефона с определенными программными настройками можно было пользоваться спутниковой связью. Поэтому беспроводная связь — это самое актуальное направление технического развития в масштабах всего человечества.

— Сложно ли учиться на 5 факультете?

— Сложно, но интересно. Нужно обладать хорошими знаниями в области физики, математики и программирования. Но если все сложится, то студент, окончивший наш факультет, будет очень востребованным на рынке труда, сможет работать с ведущих компаниях региона и страны. Могу сказать, что спрос на грамотных специалистов сегодня огромный. И 90 процентов студентов 5 факультета, по данным центра трудоустройства, работают по своему профилю обучения.

— Какими научными достижениями гордится 5 факультет?

— Важным показателем для научной деятельности факультета я считаю наличие преподавателей с кандидатской и докторской степенями. В ПГУТИ есть свой диссертационный совет, как раз связанный с радиотехникой и радиофизикой. Мы очень гордимся тем, что наши выпускники впоследствии становятся кандидатами, докторами наук: таким образом они развивают науку, двигают ее вперед. Обычно в нашем совете в год ученые ПГУТИ защищают одну-две кандидатские диссертации, примерно один раз в пять лет — ­докторскую.

— На каких знаниях преподаватели факультета делают акцент?

— Сегодня мы сотрудничаем с многими отечественными компаниями, заинтересованными в том, чтобы к ним приходили работать грамотные специалисты, которые бы не только знали архитектурные решения в области радиосвязи, но и умели программировать радиоустройства. Потому что если не понимаешь принципы архитектуры определенного устройства, то и запрограммировать его правильным образом не сможешь. Тут интересно программирование как с точки зрения низкого уровня, когда мы работаем с сырым потоком битов, нулей и единиц для программирования микросхем, так и с точки зрения программированных языков высокого уровня, как, например, Python. Таким образом созрела необходимость, чтобы выпускники нашего факультета умели программировать. Поэтому мы стараемся вводить больше часов программирования, ввели новый профиль на направлении инфокоммуникационные технологии и системы связи, который включает в себя обучение по программированию и администрированию систем радиосвязи. Мы считаем, что этот профиль должен быть интересен широкому кругу абитуриентов. Кроме того, на направлении "Радиотехника" мы учим программировать различные радиоустройства, в том числе системы управления беспилотными летательными аппаратами.

Еще у нас есть уникальная специальность: "Радиоэлектронные системы и комплексы", срок обучения составляет 5,5 лет. Окончившие эту специальность получают квалификацию инженера, что и указывается выпускникам в выданных дипломам после успешной защиты дипломной работы. Мы один из немногих вузов в регионе, который выпускает именно дипломированных инженеров радиоэлектронных систем.

— А с какими именно компаниями-работодателями вы сотрудничаете?

— С Самарским филиалом научно-исследовательского института радио и "Самарским инновационным предприятием радиосистем" (СИП РС), которые имеют базовые кафедры на 5 факультете. Конечно, активно взаимодействуем со всеми четырьмя ведущими операторами связи: "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "Т2 Мобайл" и с другими компаниями-операторами, которые предоставляют услуги связи и доступа в интернет.

Например, в 2024 году "Вымпелком" организовал курсы, на которых отучились 20 студентов нашего факультета. В вуз приезжали топ-менеджеры компании из Москвы и других регионов. Рассказывали о том, как работает компания, какое используется оборудование, какие вызовы сегодня преодолевают операторы связи при импортозамещении оборудования и много другой интересной информации. Мы остались взаимно довольны сотрудничеством. И в 2025 году мы также планируем запустить эти курсы, но немного в другом формате.

Еще хочу отметить компанию Yadro. Ее представители также приезжали к нам, рассказывали о своей работе. Для того чтобы трудоустроиться в эту компанию, студент должен обладать серьезным объемом знаний. Но это-то, на мой взгляд, и интересно: попробовать свои силы в такой крупной компании.

Также наши выпускники работают в ГТРК "Самара", РКЦ "Прогресс", на заводе "Экран", в "СМАРТСе", а также в других вендорах и операторах связи.

— Вы упомянули о направлении обучения, связанного с беспилотниками. Расскажите об этом, пожалуйста.

— В последние годы мы достаточно тяжело набирали студентов на направление "Радиотехника". Почему это происходило?

Потому что у многих людей, видимо, еще работает стереотип о том, что радиотехника — это радиоприемник, который настраивается на частоту FM-диапазона.

Но радиотехника — это значительно больше. Мы и в предыдущих учебных программах не забывали о том, что существуют беспилотные летательные аппараты и системы их управления на основе радиоканала. Но мы поняли, что нужно донести эту информацию до широкого числа абитуриентов и их родителей. Это сейчас очень актуально и востребовано, так как в России создается новая отрасль, связанная с беспилотными летательными аппаратами. И мы можем научить студентов работать с системой управления беспилотниками на основе радиоканала. Мы подсветили эту возможность, ввели дополнительные дисциплины, связанные с этим профилем. Ну и, соответственно, уже имеющееся направление заиграло новыми красками, стало более понятным для абитуриентов. Благодаря этому в 2024 году мы набрали в два раза больше студентов, чем обычно, с хорошими баллами ЕГЭ.

— Как обновилась материально-техническая база в связи с этим?

— У нас фактически создана целая лаборатория по работе с БПЛА. Здесь со студентами занимаются опытные педагоги. Лаборатория оснащена соответствующим программным обеспечением, разными видами дронов, компьютерными очками и другим необходимым оборудованием.

— Расскажите, пожалуйста, о ближайших планах факультета.

— В ближайшее время мы хотим организовать курсы радиоэлектронной борьбы. Для этого планируем закупить соответствующее оборудование.

И конечно же, мы будем активно вкладываться в развитие нового профиля: программирование и администрирование систем радиосвязи. Специалисты у нас для этого есть. Планируем существенно увеличить в учебном плане часы программирования на языках высокого уровня: Python, С++ и других, так как современный специалист в области радиосвязи должен владеть навыками программирования. На самом деле с точки зрения обучения научить программированию — это не так сложно. Тяжелее вырастить хорошего постановщика задач или, как они сейчас называются, бизнес-аналитика, который понимает процессы работы определенного радиопередающего устройства. Таких специалистов сегодня практически нет. Но тем не менее в них очень нуждаются компании из отрасли производителей ИТ-оборудования и не только. Конечно, мы понимаем, что задача трудная, но в ПГУТИ есть кадровые и другие ресурсы эту задачу решить.