Геннадий Котельников: "Сегодня очень важно помнить о своих корнях и традициях, знать и уважать свою историю"

11 апреля председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников принял участие в торжественном открытии турнира по волейболу среди вузов Самарской области, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Кубок Героя СССР, участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Самарской области Владимира Ивановича Чудайкина.

Более 130 участников, 11 команд из 7 вузов региона съехались, чтобы выявить сильнейших в турнире.

В России всегда уделялось большое внимание развитию спорта и физической подготовки. Массовый спорт воспитал целую плеяду прославленных чемпионов, а главное — послужил надёжной опорой для миллионов людей, помог им добиться успеха в жизни, закалил характер. И сегодня развитие массового спорта и физкультурного движения — приоритетная задача органов власти всех уровней.

Турнир по волейболу посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди тех, кто не щадил себя в борьбе за свободу и независимость страны, был и самарец — Владимир Иванович Чудайкин.

80 лет назад, в самые последние дни войны, Владимир Иванович, будучи командиром танка Т-34, проявил невероятное мужество. В составе штурмовой группы он первым вступил в бой за Рейхстаг, уничтожая вражеские огневые точки и поддерживая атаку пехоты. В тот день, несмотря на ранение и контузию, он помог экипажу горящего танка — спас их жизни и обеспечил эвакуацию поврежденной машины. За проявленное мужество и героизм двадцатилетний Владимир Чудайкин был награждён орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны I степени.

После войны он добросовестно трудился на крупнейших промышленных предприятиях региона — авиационном и металлургическом заводах.

Владимир Иванович активно участвовал в развитии ветеранского движения, проводил большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Долгие годы он возглавлял Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района города Самары. Регулярно проводил "Уроки мужества" в школах и других учебных заведениях, а также в музее Самарской губернской думы.

Имя Владимира Ивановича Чудайкина носит средняя школа № 150 Кировского района города Самары.

Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников искренне приветствовал всех участников, гостей и болельщиков турнира, профессорско-преподавательский состав вузов и подчеркнул: "2025 год для всех нас — это Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня очень важно помнить о своих корнях и традициях, знать и уважать свою историю.

Наш замечательный земляк Владимир Иванович Чудайкин уже при жизни стал настоящей легендой. Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг в Великой Отечественной войне, Владимир Иванович был одним из немногих, кто мог лично рассказать о военном времени. И на его жизненном примере выросло не одно поколение самарцев, преданных стране и родному краю.

Знаменательно, что его имя носит открытый турнир по волейболу среди вузов Самарской области, организованный Советом ректоров вузов совместно с военно-патриотическими и ветеранскими организациями.

Я искренне рад сегодня открывать такое значимое мероприятие, видеть много молодых спортивных азартных ребят".

В числе почётных гостей турнира — внук Владимира Ивановича Чудайкина Алексей Чудайкин. Он также поприветствовал участников и сказал: "В этом году вся страна отмечает 80-летие Великой Победы. Для нашей семьи он символичен ещё и тем, что исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Ивановича Чудайкина. К сожалению, он не дожил до юбилея совсем немного.

Его часто спрашивали: "Как вы пережили страшные годы войны? Как стали героем?" Он всегда подробно рассказывал, как штурмовал Берлин, как брал Рейхстаг. Но мне больше всего запомнились его слова: "Я не считаю себя Героем. Герои — это те солдаты, которые не вернулись с полей сражений домой, к своим семьям".

Помню, как нас с дедом пригласили в воинскую часть, где проходил большой смотр техники. Я до сих пор помню этот момент, когда выстроились танки. Для меня это было грандиозным событием, а дед был рад, что танки находятся в боевом строю.

В последние годы Владимир Иванович возглавлял Совет ветеранов, часто присутствовал на Уроках мужества в школах, вузах, патриотических мероприятиях.

Пусть сегодняшний турнир послужит укреплению патриотического духа нашей молодежи".

Геннадий Котельников подчеркнул, что Владимир Иванович Чудайкин был замечательным семьянином. С женой Лидией Дмитриевной они прожили более 65 лет, семья Чудайкиных всегда была примером добрых семейных традиций, любви, взаимоуважения.

Председатель думы передал букет цветов и самые искренние пожелания Лидии Дмитриевне Чудайкиной, которая не смогла присутствовать на открытии турнира.