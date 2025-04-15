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Образование Общество

Популяризатор науки Владимир Сурдин расскажет в Тольятти о роботах на Марсе

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Транспорт будущего" приглашает на открытый семинар Русской инженерной школы в Тольятти. Просветительская инициатива популяризирует техническое образование и профессии, естественные науки, призывает расширить личный кругозор.

Фото: ООО «Транспорт будущего»

Марс — интересная и загадочная планета. На ней найдены русла высохших рек и гигантские "колодцы", ведущие в подземный мир Марса. Когда-нибудь на этой планете обязательно побывают люди, но пока ее исследуют роботы. Поверхность Марса непрерывно наблюдают несколько орбитальных разведчиков, на планете уже побывало немало роботов, каждый из которых умнее предыдущего.

Обо всем этом и о том, когда на Марс полетят люди обещают рассказать 28 апреля на семинаре Русской инженерной школы от компании "Транспорт будущего".

Напомним, она организовала разработку, выпуск и эксплуатацию гражданских беспилотников на собственной производственной площадке в особой экономической зоне "Тольятти". Своих сотрудников предприятие обучает по инженерному профилю, а жителей города приглашает к размышлению о науке, высоких технологиях, инновационном бизнесе и возможностях для профессии инженера-конструктора — одной из наиболее востребованных в беспилотной отрасли. В рамках проекта раз в две недели проходят открытые семинары, которые объединяют сотрудников "Транспорта будущего", жителей города, преподавателей и студентов вузов.

28 апреля жителей города ждёт просветительская встреча с Владимиром Сурдиным, российским астрономом и популяризатором науки. Владимир Георгиевич — доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Павла Штернберга, автор популярных просветительских лекций и постоянный участник образовательных программ на федеральных телеканалах.

Семинар "Роботы летят на Марс" состоится в Тольяттинском государственном университете в актовом зале. Сбор в 15:00, начало в 15:30.

Участие бесплатное, вход по предварительной регистрации:

Ссылка для регистрации: https://tb-drone.timepad.ru/event/3329432/

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