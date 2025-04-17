Клиенты Т2 заказали более двух миллионов проверок утечки персональных данных от "Солара"

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с "Соларом", архитектором комплексной кибербезопасности, подвел итоги девяти месяцев работы сервиса проверки на утечки персональных данных. С момента запуска услуги клиенты T2 оформили более двух миллионов отчетов.
По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, общий объем выложенной в общий доступ информации в 2024 году превысил 20 терабайт, причем пик пришелся на четвертый квартал. В размещенных базах данных содержалось 89 миллионов адресов электронной почты и 240 миллионов номеров телефонов.
Сервис проверки на утечки персональных данным, запущенный в августе прошлого года, продолжает набирать популярность у абонентов Т2. Так, клиенты оператора уже заказали два миллиона отчетов. Около 65% клиентов воспользовались сервисом более одного раза.
Сервис, основанный на мониторинге Solar AURA, ежедневно отслеживает информацию об утечках данных: ФИО, номера телефонов, e-mail, адреса и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и платформы, на которых они происходили. Информация позволяет пользователям своевременно менять пароли и осторожнее подходить к предоставлению своих данных онлайн.
Абоненты Т2 могут запросить услугу через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Т2. Отчет генерируется автоматически всего за несколько секунд. Пользователи также получают рекомендации от экспертов Solar AURA по защите своих данных от киберугроз.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы видим, как наши продуктовые решения по кибербезопасности находят позитивный отклик у клиентов Т2. Два миллиона проверок на утечки данных демонстрируют эту высокую вовлеченность. Как безопасный оператор мы стремимся сформировать культуру ответственного поведения в сети у всех абонентов. Сотрудничество с "Соларом" позволило нам обеспечить клиентов удобным инструментом контроля за персональными данными. Особенно важно, что большая часть пользователей регулярно заказывает повторные проверки. Это значит, что сервис становится частью их цифровой гигиены".
Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар":
"Успех сервиса по утечкам данных заключается не только в способности выявлять и реагировать на угрозы, но и в создании культуры осведомленности и ответственности. В современном мире, где данные становятся новым золотом, люди должны осознавать, что утечки могут произойти в любой момент и с любой стороны. Эффективное отслеживание и мониторинг потенциальных уязвимостей — это не просто необходимость, а жизненно важный аспект защиты. Знание о том, какие данные под угрозой, помогает пользователям лучше защищать себя".
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.