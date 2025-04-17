В Ставропольском районе на пожаре в дачном массиве погиб мужчина

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В четверг, 17 апреля, в 15:01 в СНТ "Лопатино" в пос. Нижнее Санчелеево Ставропольского района вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.