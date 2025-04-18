"Ростелеком" взял под контроль Кировский мост в Самаре

"Ростелеком" по заказу регионального министерства транспорта и автомобильных дорог установил систему мониторинга инженерных конструкций на Кировском мосту в Самаре. Компания смонтировала высокоточные измерительные приборы, которые определяют силу натяжения стальных тросов и угол наклона конструкции относительно гравитационного поля Земли. Также на сооружение были установлены датчик состояния покрытия проезжей части, метеостанция и камеры видеоконтроля.

Оборудование, созданное на основе технологий искусственного интеллекта, непрерывно проводит мониторинг состояния моста, позволяет выявлять угрозы повреждения несущих конструкций, реагирует на чрезвычайные ситуации и передает данные о неблагоприятных погодных условиях дорожным службам.

По защищенным оптическим каналам связи информация поступает в центр организации дорожного движения Самары дежурному оператору.

Алексей Дукачёв, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО "Ростелеком": "Мы провели тестирование, чтобы заказчик мог убедиться в эффективности работы нашей системы. В ночное время, когда движение минимально, наши специалисты частично перекрыли Кировский мост и пропустили по сооружению шесть полностью загруженных двадцатитонных самосвалов одновременно. Это позволило определить предельные значения нагрузки на мост и откалибровать приборы".

Установленная цифровым провайдером автоматика существенно упрощает процесс согласования проезда большегрузного транспорта через Кировский мост, полностью исключая влияние человеческого фактора на принятие решений.

Александр Яшин, заместитель директора ГКУ СО "Управление дорог": "Система мониторинга инженерных конструкций, установленная на Кировском мосту, поможет обеспечить долгий срок его службы и надежную работу. Подобное решение мы уже успешно применили на мостовом переходе Фрунзенский. Там установленное оборудование отлично зарекомендовало себя, упростив обслуживание сооружения и сделав его эксплуатацию более эффективной".

Принятие предупредительных мер, определенных на основе анализа данных, помогает избежать масштабных затрат на капитальную реконструкцию моста, неизбежную в случае серьезных деформаций или разрушений. Новый подход к обслуживанию сложных сооружений повышает безопасность транспортного объекта и обеспечивает значительную экономию ресурсов, снижая риски аварий.