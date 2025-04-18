"Ростелеком" взял под контроль Кировский мост в Самаре

"Ростелеком" по заказу регионального министерства транспорта и автомобильных дорог установил систему мониторинга инженерных конструкций на Кировском мосту в Самаре. Компания смонтировала высокоточные измерительные приборы, которые определяют силу натяжения стальных тросов и угол наклона конструкции относительно гравитационного поля Земли. Также на сооружение были установлены датчик состояния покрытия проезжей части, метеостанция и камеры видеоконтроля.
Оборудование, созданное на основе технологий искусственного интеллекта, непрерывно проводит мониторинг состояния моста, позволяет выявлять угрозы повреждения несущих конструкций, реагирует на чрезвычайные ситуации и передает данные о неблагоприятных погодных условиях дорожным службам.
По защищенным оптическим каналам связи информация поступает в центр организации дорожного движения Самары дежурному оператору.
Алексей Дукачёв, директор по прикладным проектам Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы провели тестирование, чтобы заказчик мог убедиться в эффективности работы нашей системы. В ночное время, когда движение минимально, наши специалисты частично перекрыли Кировский мост и пропустили по сооружению шесть полностью загруженных двадцатитонных самосвалов одновременно. Это позволило определить предельные значения нагрузки на мост и откалибровать приборы".
Установленная цифровым провайдером автоматика существенно упрощает процесс согласования проезда большегрузного транспорта через Кировский мост, полностью исключая влияние человеческого фактора на принятие решений.
Александр Яшин, заместитель директора ГКУ СО "Управление дорог":
"Система мониторинга инженерных конструкций, установленная на Кировском мосту, поможет обеспечить долгий срок его службы и надежную работу. Подобное решение мы уже успешно применили на мостовом переходе Фрунзенский. Там установленное оборудование отлично зарекомендовало себя, упростив обслуживание сооружения и сделав его эксплуатацию более эффективной".
Принятие предупредительных мер, определенных на основе анализа данных, помогает избежать масштабных затрат на капитальную реконструкцию моста, неизбежную в случае серьезных деформаций или разрушений. Новый подход к обслуживанию сложных сооружений повышает безопасность транспортного объекта и обеспечивает значительную экономию ресурсов, снижая риски аварий.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..