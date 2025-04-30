В центре Самары на пожаре в жилом доме пострадал пожилой мужчина

В среду, 30 апреля, в 5:53 в двухэтажном жилом доме на ул. Рабочей, 87 в Железнодорожном районе Самары вспыхнул пожар. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что загорелось межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами.

В 07:34 огонь был ликвидирован на площади пять квадратных метров.

В результате происшествия пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, еще один человек спасен силами подразделений. Детей среди эвакуированных нет.

В тушении были задействованы 23 специалиста и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.