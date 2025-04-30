В центре Самары на пожаре в жилом доме пострадал пожилой мужчина

В среду, 30 апреля, в 5:53 в двухэтажном жилом доме на ул. Рабочей, 87 в Железнодорожном районе Самары вспыхнул пожар. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что загорелось межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами.
В 07:34 огонь был ликвидирован на площади пять квадратных метров.
В результате происшествия пострадал 72-летний мужчина, его госпитализировали.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек, еще один человек спасен силами подразделений. Детей среди эвакуированных нет.
В тушении были задействованы 23 специалиста и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !