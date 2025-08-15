16+
Спорт

Анна Кукушкина стала победителем международных соревнований по роллер-спорту в Китае

ПЕКИН. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
13 российских спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, которые прошли в Китае.

Фото: Федерация роллер-спорта Самарской области

Представительница сборной Самарской области Анна Кукушкина показала третий результат в соревнованиях по фристайл-слалому, второй — в дисциплине "фристайл-слалом скоростной" и стала лучшей в дисциплине "слайды".

Спортсменка ведет подготовку к участию в чемпионате России и чемпионате мира по роллер-спорту.

