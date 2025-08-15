Анна Кукушкина стала победителем международных соревнований по роллер-спорту в Китае

13 российских спортсменов приняли участие в международных соревнованиях по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, которые прошли в Китае.

Представительница сборной Самарской области Анна Кукушкина показала третий результат в соревнованиях по фристайл-слалому, второй — в дисциплине "фристайл-слалом скоростной" и стала лучшей в дисциплине "слайды".

Спортсменка ведет подготовку к участию в чемпионате России и чемпионате мира по роллер-спорту.