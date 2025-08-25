В Самаре подрались пассажиры и водитель автобуса

В понедельник, 25 августа, произошел инцидент в районе остановки у ТЦ "Точка Сити" в Самаре.

В соцсетях появилось видео конфликта между водителем автобуса №5 и двумя пассажирами (предположительно, нетрезвыми мужчиной и женщиной). Сначала у них была словесная перепалка внутри транспорта, а потом произошла драка на остановке.

В "СамараАвтоГазе" пояснили, что сотрудника отстранили от работы до выяснения обстоятельств.