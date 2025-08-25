В Самаре подрались пассажиры и водитель автобуса

В понедельник, 25 августа, произошел инцидент в районе остановки у ТЦ "Точка Сити" в Самаре.
В соцсетях появилось видео конфликта между водителем автобуса №5 и двумя пассажирами (предположительно, нетрезвыми мужчиной и женщиной). Сначала у них была словесная перепалка внутри транспорта, а потом произошла драка на остановке.
В "СамараАвтоГазе" пояснили, что сотрудника отстранили от работы до выяснения обстоятельств.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.