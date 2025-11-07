16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре создали первый региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивного спорта "Ладья" всухую обыграла "Реактор" Куценко, Губерниев, Шойгу и не только: рассматриваем фото звезд и медийных персон на форуме "Россия - спортивная держава" Минпросвещения РФ и Федерация фиджитал-спорта договорились развивать функционально-цифровой спорт в школах "Россия — спортивная держава": На фитнес-фестивале "Накрути себя" установлен рекорд по самой массовой фитнес-тренировке

Спорт

Алексей Немов представил в Тольятти программу "Легенды спорта. Наследие"

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 6 ноября, в Тольятти, в ледовом дворце спорта "Лада-Арена", представили постановку заслуженного мастера спорта РФ, четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, воспитанника тольяттинской школы спортивной гимнастики Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие".

Фото: "Волжская коммуна"

Театрализованное представление стало частью программы главного спортивного форума страны "Россия — спортивная держава", который прошел в Самарской области, и продемонстрировало всем гостям мощь и красоту российского спорта.

"Глава государства огромное внимание уделяет развитию спорта. Президент и сам спортсмен и понимает, насколько это важно. Я рад, что на форуме "Россия — спортивная держава" представилась прекрасная возможность показать моим землякам, моему любимому городу Тольятти проект, который мы представляем уже на протяжении 19 лет. Я знаю, что после наших шоу дети влюбляются в спорт, идут заниматься спортом. А это сегодня одна из самых важных задач для нас — чем больше детей будет заниматься спортом, тем здоровее и сильнее мы будем", — отметил Алексей Немов.

Олимпийский чемпион добавил, что будет стараться делать все для того, чтобы спорт в Тольятти продолжал развиваться. Импульс развитию даст строительство гимнастического центра.

В августе 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Алексей Немов обсудили задачи по реализации проекта "Немов-центр". Тогда губернатор подчеркнул: решение о строительстве гимнастического центра в Тольятти принято, проект долгожданный и должен быть реализован.

Постановка "Легенды спорта. Наследие" объединила на сцене в Тольятти звезд спортивной и художественной гимнастики, акробатики, современного, народного и бального танца, балета, воздушной гимнастики. В проекте приняли участие более 450 спортсменов — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы: Алексей Немов, Оксана Чусовитина, Дарья Трубникова, Екатерина Селезнева, Дарья Спиридонова, Давид Белявский, Артур Далалоян, Лилия Ахаимова, Елена Замолодчикова и другие знаменитости мировой гимнастики. Вместе с ними на сцену вышли детские коллективы и юные представители лучших спортивных школ. В их числе — образцовый хореографический ансамбль "Майя" Детской хореографической школы им. М. М. Плисецкой Тольятти, образцовая вокальная студия "Мелодия".

"Мы можем с гордостью сказать, что мы выступали на таком масштабном шоу! Это было замечательно", — рассказала участница "Легенды спорта. Наследие", воспитанница хореографической школы им. М. Плисецкой Тольятти Анна Габриелова.

"Танцевать в этом проекте, быть среди олимпийских чемпионов и достаточно сильных коллективов — это для нас очень большая честь", — добавила воспитанница хореографической школы им. М. Плисецкой Тольятти Василиса Кузнецова.

Руководитель городской общественной организации инвалидов-опорников "КЛИО" Лилия Быстрицкая отметила, что шоу вызвало бурю самых позитивных эмоций: "Смесь искусства, спорта — это все наша жизнь. Здорово, что на одной сцене и именитые спортсмены, и ребята из наших тольяттинских школ. Спасибо за такой прекрасный вечер".

"Приходя на шоу Алексея Немова, дети, видя красоту спорта, гимнастики, конечно же, тянутся к спорту, что очень радует и вдохновляет", — добавила гимнастка, олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина.

Форум "Россия — спортивная держава" проходил в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке Правительства РФ. Организатор — Министерство спорта России, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума — АО "Объединенная химическая компания "Уралхим".

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Стенд Самарской области на форуме "Россия-спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30