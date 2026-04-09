ВТБ развивает ИИ-агентов: от советников к автономным действиям

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В этом году банк сосредоточен на развитии ИИ-советников, а в 2027 году рассматривает переход к сценариям автономных агентских действий — включая переводы и покупки, рассказал руководитель департамента развития клиентской базы, старший вице-президент ВТБ Алексей Мартьянов на сессии "ИИ-агенты в бизнесе" в рамках Data Fusion.

ИИ-агенты в ВТБ сегодня работают в двух направлениях. Для сотрудника банка находят нужные данные в системах, учитывают контекст обращения и позволяют быстрее и качественнее отвечать клиентам. В клиентских сценариях ИИ-советник уже помогает собирать инвестиционный портфель под риск-профиль и готовить рекомендации для клиента.

Исследования ВТБ показывают, что клиенты готовы пользоваться ИИ-советами и рекомендациями, но финальное решение по значимым действиям пока предпочитают оставлять за собой.

В 2026 году банк делает ставку на ИИ-советниках, позволяющих клиентам максимизировать выгоду, объединяться с семьей и близкими, подбирать подходящие решения для повседневных задач. В 2027 году ВТБ планирует переходить к более автономным агентским сценариям, в которых ИИ-агент сможет совершать отдельные действия в интересах клиента в рамках заранее заданных лимитов — например, оплачивать покупки или выполнять переводы в пределах согласованной суммы.

"Для нас ИИ-агенты — это рабочий инструмент, который должен давать понятный результат и клиенту, и бизнесу. Поэтому мы идем поэтапно: от сценариев помощи и рекомендаций — к более самостоятельным действиям там, где для этого есть доверие, качественные данные и понятные правила", — отметил Алексей Мартьянов.

