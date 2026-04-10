Россия на орбите: ГТРК "Самара" объединит страну в телемарафоне "Русский космос"

11 апреля страна выйдет на связь — от Владивостока до Калининграда — чтобы вместе вспомнить, как начиналась космическая эра и чем она живет сегодня. Всероссийский телемарафон "Русский космос", приуроченный к 65-летию первого полёта человека в космос, станет одним из самых масштабных медиасобытий года.

В течение 16 часов зрителей ждет уникальное путешествие через всю страну. Эфир будет выстроен как живая перекличка регионов — истории людей, инженерных достижений, научных открытий и личных подвигов, без которых невозможно представить российскую космонавтику.

Самара в этом проекте занимает особое место. Именно здесь, в одном из ключевых центров отечественной ракетно-космической отрасли, формируются ритм и смысл телемарафона. ГТРК "Самара" выступает не только как технический координатор, но и как автор единой медиаконцепции.

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отмечает: "Этот телемарафон — больше, чем эфир. Это пространство смыслов, которое мы формируем и передаем всей стране. Именно здесь, в Самаре, рождается общая интонация разговора о космосе — о прошлом, настоящем и будущем. Наша задача — не просто объединить регионы, а показать, что космос — это часть нашей идентичности, нашего мышления, наших решений и поступков".

Телемарафон "Русский космос" — это не только про историю. Это разговор о настоящем и будущем, о людях, которые продолжают развивать отрасль, о молодых инженерах, ученых и тех, для кого космос остается пространством возможностей.

Это будет эфир, который объединяет. Эфир, в котором страна говорит о главном. И, возможно, именно в этот день каждый зритель почувствует: космос — ближе, чем кажется.

Начало телемарафона — 11 апреля в 8:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет увидеть на платформе "Смотрим" и региональных телеканалах ВГТРК, включая канал "Самара 24".

