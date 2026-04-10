Компания "Транспорт будущего" стала победителем в главной номинации ежегодной премии "Коммерсантъ года-2025"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В областной столице состоялась VIII церемония вручения ежегодной премии "Коммерсантъ года". Событие ежегодно проводится издательским домом "Коммерсантъ" и объединяет ведущих представителей делового сообщества. Премия состоялась при поддержке правительства Самарской области.

От имени губернатора Вячеслава Федорищева участников и гостей мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Для меня большая честь приветствовать вас на торжественной церемонии вручения премии "Коммерсантъ года 2025". Более 100 заявок, 10 номинаций, 30 сильнейших компаний в списке финалистов — за каждой цифрой стоит напряженная ежедневная работа, смелые решения и вера в успех. Хочу особо подчеркнуть: ваше влияние на бизнес-среду региона колоссально. Именно вы, преодолевая вызовы времени, не останавливаете развитие своих предприятий, модернизируете мощности и выводите свои качественные продукты на новые рынки. Каждый успешный проект, реализованный вами, — это вклад в благополучие всего нашего региона", — отметил Павел Финк.

Глава минэкономразвития вручил награду в главной номинации "КоммерсантЪ года-2025". Победителем стала компания "Транспорт Будущего". 

Генеральный директор ООО "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров отметил, что за последний год компания увеличила объемы производства и вышла на новые рынки, подтвердив лидерство в отрасли. "В мире, где небо становится ареной инноваций, наша компания не только следует трендам, но и формирует их. Мы гордимся командой — вместе мы продвигаем Россию в сфере передовых технологий", — сказал глава компании. 

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

