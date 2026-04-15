Студенческий медицинский отряд Самарской области будет работать на всероссийском трудовом проекте РСО Отопительный сезон в Самаре завершится 16 апреля Открыт прием заявок на участие в проекте "Больше, чем путешествие в молодежную столицу" Свой среди СВОих: специалист кадрового центра помогает братьям по оружию найти себя в мирной жизни В Красноярском районе ликвидировали незаконный собачий приют

Свой среди СВОих: специалист кадрового центра помогает братьям по оружию найти себя в мирной жизни

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Уже два месяца в территориальном кадровом центре "Работа России" Самары и Волжского района ведущим специалистом по трудоустройству работает ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, участник второго потока региональной программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев") Максим Баранович.

Рабочее место создано специально под потребности защитника Отечества, с учетом жизненной ситуации и ограничений по здоровью. Сегодня Максим помогает своим же боевым товарищам находить работу, возвращаться к мирной жизни и осваивать новые карьерные горизонты.

За плечами Максима Барановича - боевые действия, звание командира взвода, эвакуация 15 раненых с поля боя и тяжелое ранение правой ноги после минометного обстрела. До января 2026 года боец проходил реабилитацию, затем обратился в кадровый центр "Работа России". Здесь ему не просто подобрали вакансию, но и создали новую должность - ведущий специалист по трудоустройству ветеранов СВО, - адаптированную под график его обучения и особенности здоровья.

"Работа мне нравится. Ребята, с которыми я контактирую, прошли то же, что и я. И помощь идет не только с выбором профессии, трудоустройством, но и психологическая. Стараюсь всячески им помочь - не только в том, что связано с работой, но и в каких-то моментах личной жизни", -  рассказывает Максим Баранович.

Параллельно с работой в кадровом центре защитник Отечества получает высшее образование в Поволжском университете телекоммуникаций и информатики, является председателем Ассоциации ветеранов СВО Железнодорожного района и продолжает отправлять гуманитарную помощь "за ленточку". Своим примером он показывает другим ветеранам: в 36 лет не поздно поступать в вуз, проходить переподготовку и осваивать новую профессию.

Как отметила Елена Сысцова, начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости населения кадрового центра "Работа России" Самары и Волжского района, такой подход - не единичный случай.

"Подошли персонально, как к любому участнику СВО, и для него, под его потребности, с учетом жизненной ситуации, его ограничений по здоровью создали рабочее место. Являясь участником спецоперации, он лучше понимает этих ребят и общается с ними более откровенно, на понятном языке. Такой подход позволяет более тщательно и адресно оказывать им меры государственной поддержки", - подчеркнула Елена Сысцова.

Один из примеров эффективности такого подхода - история Александра Нелиповича, ветерана боевых действий, участника СВО, который воевал "за ленточкой" дважды. Вернувшись домой живым и здоровым, он решил посвятить себя воспитанию будущего поколения. Сегодня Александр получает дополнительное педагогическое образование, чтобы преподавать начальную военную подготовку в школе или лицее. Благодаря содействию кадрового центра и личной поддержке Максима Барановича вакансии для него уже найдены.

"Если я вернулся сюда живым и здоровым, значит, я должен посвятить оставшуюся жизнь будущему поколению. Многие мои друзья, товарищи не вернулись. Соответственно, если я здесь, я должен за себя и за них что-то полезное сделать для нашей страны", - говорит Александр Нелипович.

С начала специальной военной операции кадровые центры "Работа России" Самарской области уделяют особое внимание трудоустройству участников СВО и членов их семей. Им помогают не только с поиском работы, но и с открытием собственного дела, переобучением, социальной адаптацией, оказывают психологическую поддержку. В рамках национального проекта "Кадры" участники СВО могут получить направление на переподготовку или освоить новую профессию. Кроме того, кадровый центр плотно взаимодействует с работодателями региона по вопросам создания специальных рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью.

Каждому из ветеранов СВО оказывается адресная поддержка с учетом жизненной ситуации, состояния здоровья и пожеланий. Узнать об этом подробнее можно по телефону контакт-центра Кадрового центра "Работа России" Самарской области 8-800-302-15-44.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

