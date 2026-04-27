Самарская сборная завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике

В субботу, 25 апреля в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по бегу на 100 км, передает пресс-служба минспорта Самарской области.
Второе место в командном первенстве заняла сборная Самарской области в составе: Наиля Юламанова, Гульнара Выговская, Ольга Уколова.
Бронзовую медаль в беге на 100 км в личном первенстве выиграла Ольга Уколова.
Тренеры спортсменок — Владимир Тимофеев и Николай Матрин.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.