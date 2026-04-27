Самарская сборная завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 25 апреля в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по бегу на 100 км, передает пресс-служба минспорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Второе место в командном первенстве заняла сборная Самарской области в составе: Наиля Юламанова, Гульнара Выговская, Ольга Уколова.

Бронзовую медаль в беге на 100 км в личном первенстве выиграла Ольга Уколова.

Тренеры спортсменок — Владимир Тимофеев и Николай Матрин.

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

