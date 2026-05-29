Музей Победы рассказал о Герое Советского Союза, почетном гражданине Самары Владимире Чудайкине

Проект Музея Победы "Одна на всех" пополнился биографией Героя Советского Союза из Самарской области, сообщает пресс-служба ФГБУК "Музей Победы".

Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них — мордвин, житель Куйбышевской области Герой Советского Союза, старшина Владимир Чудайкин.

В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история о его беспримерном мужестве и отваге.

Владимир Иванович Чудайкин родился в 1925 г. в с. Поповка Пензенской губернии в крестьянской мордовской семье. Участник Великой Отечественной войны с 1944 года. В составе 269-го танкового батальона 23-й отдельной танковой бригады 9-го танкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта служил наводчиком орудия танка Т-34-85.

Старшина Владимир Чудайкин особо отличился в ходе штурма Берлина. После гибели командира танка он принял командование на себя и прикрывал наступающую пехоту огнем и броней танка. Сумел ликвидировать огневые точки противника, уничтожил до 30 вражеских солдат. Во время штурма Рейхстага Чудайкин получил ранение и контузию.

За проявленные мужество и героизм Владимир Чудайкин был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина и Отечественной войны I степени, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией 1941–1945 гг.", а также множеством других медалей.

По окончании войны еще пять лет Владимир Иванович служил в рядах Советской Армии.

Демобилизовавшись, вернулся в Куйбышев. Устроился на металлургический завод, где и проработал около 40 лет. Несколько десятков лет возглавлял Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Самары. Был удостоен звания "Почетный гражданин города Самары", награжден орденом "За службу России".

Также, на доме, где жил ветеран, и на здании школы в п. Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия установлены мемориальные доски.

В течение 2026 г. в рамках проекта "Одна на всех" будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы будет рассказывать о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях "Путь к Победе" и "Подвиг Народа" музея на Поклонной горе.