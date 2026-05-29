Музей Победы рассказал о Герое Советского Союза, почетном гражданине Самары Владимире Чудайкине

Культура

Музей Победы рассказал о Герое Советского Союза, почетном гражданине Самары Владимире Чудайкине

МОСКВА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Проект Музея Победы "Одна на всех" пополнился биографией Героя Советского Союза из Самарской области, сообщает пресс-служба ФГБУК "Музей Победы".

Проект посвящен героям нашей многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Среди них — мордвин, житель Куйбышевской области Герой Советского Союза, старшина Владимир Чудайкин.

В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история о его беспримерном мужестве и отваге.

Владимир Иванович Чудайкин родился в 1925 г. в с. Поповка Пензенской губернии в крестьянской мордовской семье. Участник Великой Отечественной войны с 1944 года. В составе 269-го танкового батальона 23-й отдельной танковой бригады 9-го танкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта служил наводчиком орудия танка Т-34-85.

Старшина Владимир Чудайкин особо отличился в ходе штурма Берлина. После гибели командира танка он принял командование на себя и прикрывал наступающую пехоту огнем и броней танка. Сумел ликвидировать огневые точки противника, уничтожил до 30 вражеских солдат. Во время штурма Рейхстага Чудайкин получил ранение и контузию.

За проявленные мужество и героизм Владимир Чудайкин был удостоен звания Героя Советского Союза, а также награжден орденами Ленина и Отечественной войны I степени, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией 1941–1945 гг.", а также множеством других медалей.

По окончании войны еще пять лет Владимир Иванович служил в рядах Советской Армии.

Демобилизовавшись, вернулся в Куйбышев. Устроился на металлургический завод, где и проработал около 40 лет. Несколько десятков лет возглавлял Совет ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Самары. Был удостоен звания "Почетный гражданин города Самары", награжден орденом "За службу России".

Память о Герое Советского Союза, Почетном гражданине Самарской области бережно хранят в школе № 150 Кировского района города Самары, которой присвоено его имя. А в парке Победы был открыт бюст героя и сквер имени Владимира Чудайкина в районе Металлург.

Также, на доме, где жил ветеран, и на здании школы в п. Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия установлены мемориальные доски.

В течение 2026 г. в рамках проекта "Одна на всех" будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы будет рассказывать о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях "Путь к Победе" и "Подвиг Народа" музея на Поклонной горе.

 

 

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

В Самаре завершился Всероссийский фестиваль дизайна "Свой формат"

