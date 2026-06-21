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Экономика и бизнес

Больше чем дрон: опыт тольяттинских производителей беспилотников представлен на «Кадровом форуме БАС»

ТОЛЬЯТТИ. ВОЛГА НЬЮС
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Самарская область должна стать лидирующим регионом России по применению агродронов при обработке посевных площадей в 2026 году. Таков прогноз Министерства сельского хозяйства России, который озвучил замминистра ведомства Роман Некрасов 18 июня во время пленарного заседания форума «Кадрового форума БАС». Эти показатели будут достигнуты благодаря работе на территории Самарской области АНО «НПЦ БАС Самара», которое комплексно решает задачу. На площадке научно-производственного центра функционирует учебный авиационный центр, готовящий кадры для отрасли. А один из резидентов - ООО «Транспорт будущего» - непосредственно производит агродроны.

Фото: Александра Белова

"Кадровый форум БАС" — это ежегодное мероприятие, организаторами которого являются Минпромторг России, правительство Самарской области и "Университет 2035".

В 2026 году форум прошел 18–19 июня на территории технопарка "Жигулевская долина". Площадка форума предназначена для эффективного экспертного обсуждения первостепенных задач, а также синхронизации инструментов и подходов к кадровому обеспечению отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), демонстрации успешных практик и развития партнерств.

Главной темой "Кадрового форума БАС" в этом году стала выработка приоритетов в сфере использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве и подготовка кадрового резерва для этих целей.  Участниками форума стали разработчики, производители, эксплуатанты БАС, а также те, кто готовит кадры для отрасли. 

Открывая пленарное заседание форума, заместитель министра промышленности России Василий Шпак подчеркнул, что сегодня использование БАС в гражданской сфере в целом и в сельском хозяйстве, в частности, это не просто дань моде, это массовое проникновение автономных алгоритмов в повседневную жизнь.

"Это новая технологическая реальность, которая перестраивает саму систему сельского хозяйства. Классическое сельское хозяйство всегда стояло на трех столпах: земля как данность, погода как фактор судьбы и человек как работник и хозяин одновременно. Но сегодня к ним добавляется четвертый — алгоритм. Он видит иначе, чем человеческий глаз, принимает решение быстрее, чем агроном, и может управлять целым роем машин. И сегодня мы должны обсудить: сколько нужно людей, которые будут включены в такое взаимодействие. Это вопрос про культуру, про саму природу человека, который должен и будет работать в такой системе", — отметил Василий Шпак.

Замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов сообщил, что сегодня спектр применения БАС в сельском хозяйстве достаточно широк. Например, дроны используют для посева, для внесения средств защиты растений, опрыскивания, борьбы с вредителями, в ветеринарии, мелиорации, контрольно-надзорной деятельности, для учета сельскохозяйственных животных и водных биоресурсов, мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций.

"Министерство сельского хозяйства России очень тщательно анализирует все инструменты, которые позволяют минимизировать затраты сельхозтоваропроизводителей, увеличить производительность труда и повысить конкурентноспособность всей системы в целом", — добавил Роман Некрасов.

Вместе с тем замминистра обозначил проблемы, которые препятствуют более активному использованию БАС в сельском хозяйстве. Среди них: невозможность оперативного получения допуска на полеты, отсутствие на рынке отечественных тяжелых дронов, так необходимых аграриям, и недостаточно развитая инфраструктура для сервисного обслуживания сельскохозяйственных беспилотников.

Однако несмотря на это, в России уже есть ведущие территории, которые успешно справляются с этими препятствиями.

Роман Некрасов привел топ-5 регионов, которые по итогам 2026 года должны стать лидерами по использованию агродронов в посевной кампании.

На пятом месте — Липецкая область, где с помощью БАС планируется обработать 68,8 тыс. га посевных площадей. Выше — Алтайский край с 84,5 тыс. га, на третьем месте — Татарстан (100 тыс. га). На второй строчке — Приморский край — 127,5 тыс. га. Возглавила топ Самарская область с 200 тыс. га.

В 63 регионе сфера применения беспилотников в гражданских целях, в том числе в АПК, развивается системно.

В АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" работают несколько резидентов, которые занимаются как разработками агродронов (компания "Транспорт будущего"), так и их применением (компания Dron Service). 

"Эта уникальная система организации работы позволяет моментально обмениваться информацией между теми, кто разрабатывает и производит дроны, и теми, кто их эксплуатирует", — рассказал генеральный директор АНО "НПЦ БАС Самара" Константин Яшин. По его словам, таким образом решается задача и сервисного обслуживания дронов, что значительно облегчает и удешевляет использование беспилотника.

"БАС С-80 Агро" — современный сельскохозяйственный дрон, который способен проводить мониторинг и формировать карту состояния полей конкретного хозяйства на основе мультиспектральной съёмки и определения индекса NDVI растений. Вес аппарата — 45 кг; емкость бака — 40 л; скорость распыления — 8 л/м;  количество винтов — 4; располагаемая мощность — 2,6 кВт/час; обрабатываемая площадь — 18 га/час; время полета — 20 мин.; время зарядки аккумуляторов — 10 мин.

"На нашей площадке можно и научиться управлять дроном, и эксплуатировать его, и проводить сервисное обслуживание, замену каких-либо компонентов. Это та модель, которую мы предлагаем нашим коллегам из других регионов. Мы в том числе готовы быть сервисным центром для других производителей и разработчиков. Чтобы тем, кто работает с дронами в соседних с нами Оренбургской, Ульяновской областях, не нужно было ездить для обслуживания или ремонта, например, в Санкт-Петербург", — сообщил Константин Яшин.

Он добавил, что один из резидентов НПЦ "БАС Самара" сейчас занимается разработкой дронов с массой поднимаемого груза от 120 кг. 

При этом в активе НЦП уже есть прототипы моделей беспилотников грузоподъемностью 200 и 500 кг.

Один из главных вопросов, который предстоит решить тольяттинским разработчикам тяжелого агродрона, это поиск альтернативных вариантов двигателя без винтовых систем.

"Винтовые системы — это не универсальные системы. Поэтому, когда появится тяжелый дрон с большой грузоподъемностью, но без винтовых систем, это будет действительно прорыв. Такой беспилотник сможет решать больше задач на разных высотах и на разных расстояниях", — пояснил Константин Яшин.

Что касается кадров для отрасли, то их на территории НПЦ "БАС Самара" готовят в авиационном учебном центре. Это целый образовательный кластер  с соответствующей материально-технической базой, которая позволяет проводить полноценную подготовку по пилотированию и программированию дронов.

Здесь учатся как студенты с внешних рынков, так и персонал компаний-резидентов научно-производственного центра.

Таким образом, опыт НЦП "БАС Самара", представленный в рамках "Кадрового форума БАС", может послужить примером для развития аналогичных научно-производственных центров, которых в России с каждым годом становится все больше.

 

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

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