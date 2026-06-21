Больше чем дрон: опыт тольяттинских производителей беспилотников представлен на «Кадровом форуме БАС»

Самарская область должна стать лидирующим регионом России по применению агродронов при обработке посевных площадей в 2026 году. Таков прогноз Министерства сельского хозяйства России, который озвучил замминистра ведомства Роман Некрасов 18 июня во время пленарного заседания форума «Кадрового форума БАС». Эти показатели будут достигнуты благодаря работе на территории Самарской области АНО «НПЦ БАС Самара», которое комплексно решает задачу. На площадке научно-производственного центра функционирует учебный авиационный центр, готовящий кадры для отрасли. А один из резидентов - ООО «Транспорт будущего» - непосредственно производит агродроны.

"Кадровый форум БАС" — это ежегодное мероприятие, организаторами которого являются Минпромторг России, правительство Самарской области и "Университет 2035".

В 2026 году форум прошел 18–19 июня на территории технопарка "Жигулевская долина". Площадка форума предназначена для эффективного экспертного обсуждения первостепенных задач, а также синхронизации инструментов и подходов к кадровому обеспечению отрасли беспилотных авиационных систем (БАС), демонстрации успешных практик и развития партнерств.

Главной темой "Кадрового форума БАС" в этом году стала выработка приоритетов в сфере использования беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве и подготовка кадрового резерва для этих целей. Участниками форума стали разработчики, производители, эксплуатанты БАС, а также те, кто готовит кадры для отрасли.

Открывая пленарное заседание форума, заместитель министра промышленности России Василий Шпак подчеркнул, что сегодня использование БАС в гражданской сфере в целом и в сельском хозяйстве, в частности, это не просто дань моде, это массовое проникновение автономных алгоритмов в повседневную жизнь.

"Это новая технологическая реальность, которая перестраивает саму систему сельского хозяйства. Классическое сельское хозяйство всегда стояло на трех столпах: земля как данность, погода как фактор судьбы и человек как работник и хозяин одновременно. Но сегодня к ним добавляется четвертый — алгоритм. Он видит иначе, чем человеческий глаз, принимает решение быстрее, чем агроном, и может управлять целым роем машин. И сегодня мы должны обсудить: сколько нужно людей, которые будут включены в такое взаимодействие. Это вопрос про культуру, про саму природу человека, который должен и будет работать в такой системе", — отметил Василий Шпак.

Замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов сообщил, что сегодня спектр применения БАС в сельском хозяйстве достаточно широк. Например, дроны используют для посева, для внесения средств защиты растений, опрыскивания, борьбы с вредителями, в ветеринарии, мелиорации, контрольно-надзорной деятельности, для учета сельскохозяйственных животных и водных биоресурсов, мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций.

"Министерство сельского хозяйства России очень тщательно анализирует все инструменты, которые позволяют минимизировать затраты сельхозтоваропроизводителей, увеличить производительность труда и повысить конкурентноспособность всей системы в целом", — добавил Роман Некрасов.

Вместе с тем замминистра обозначил проблемы, которые препятствуют более активному использованию БАС в сельском хозяйстве. Среди них: невозможность оперативного получения допуска на полеты, отсутствие на рынке отечественных тяжелых дронов, так необходимых аграриям, и недостаточно развитая инфраструктура для сервисного обслуживания сельскохозяйственных беспилотников.

Однако несмотря на это, в России уже есть ведущие территории, которые успешно справляются с этими препятствиями.

Роман Некрасов привел топ-5 регионов, которые по итогам 2026 года должны стать лидерами по использованию агродронов в посевной кампании.

На пятом месте — Липецкая область, где с помощью БАС планируется обработать 68,8 тыс. га посевных площадей. Выше — Алтайский край с 84,5 тыс. га, на третьем месте — Татарстан (100 тыс. га). На второй строчке — Приморский край — 127,5 тыс. га. Возглавила топ Самарская область с 200 тыс. га.

В 63 регионе сфера применения беспилотников в гражданских целях, в том числе в АПК, развивается системно.

В АНО "Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" работают несколько резидентов, которые занимаются как разработками агродронов (компания "Транспорт будущего"), так и их применением (компания Dron Service).

"Эта уникальная система организации работы позволяет моментально обмениваться информацией между теми, кто разрабатывает и производит дроны, и теми, кто их эксплуатирует", — рассказал генеральный директор АНО "НПЦ БАС Самара" Константин Яшин. По его словам, таким образом решается задача и сервисного обслуживания дронов, что значительно облегчает и удешевляет использование беспилотника.

"На нашей площадке можно и научиться управлять дроном, и эксплуатировать его, и проводить сервисное обслуживание, замену каких-либо компонентов. Это та модель, которую мы предлагаем нашим коллегам из других регионов. Мы в том числе готовы быть сервисным центром для других производителей и разработчиков. Чтобы тем, кто работает с дронами в соседних с нами Оренбургской, Ульяновской областях, не нужно было ездить для обслуживания или ремонта, например, в Санкт-Петербург", — сообщил Константин Яшин.

Он добавил, что один из резидентов НПЦ "БАС Самара" сейчас занимается разработкой дронов с массой поднимаемого груза от 120 кг.

При этом в активе НЦП уже есть прототипы моделей беспилотников грузоподъемностью 200 и 500 кг.

Один из главных вопросов, который предстоит решить тольяттинским разработчикам тяжелого агродрона, это поиск альтернативных вариантов двигателя без винтовых систем.

"Винтовые системы — это не универсальные системы. Поэтому, когда появится тяжелый дрон с большой грузоподъемностью, но без винтовых систем, это будет действительно прорыв. Такой беспилотник сможет решать больше задач на разных высотах и на разных расстояниях", — пояснил Константин Яшин.

Что касается кадров для отрасли, то их на территории НПЦ "БАС Самара" готовят в авиационном учебном центре. Это целый образовательный кластер с соответствующей материально-технической базой, которая позволяет проводить полноценную подготовку по пилотированию и программированию дронов.

Здесь учатся как студенты с внешних рынков, так и персонал компаний-резидентов научно-производственного центра.

Таким образом, опыт НЦП "БАС Самара", представленный в рамках "Кадрового форума БАС", может послужить примером для развития аналогичных научно-производственных центров, которых в России с каждым годом становится все больше.