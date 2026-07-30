Прокурор Светлана Тороп: "За первое полугодие удовлетворено 11229 обращений граждан"

Начальник отдела по приему и рассмотрению обращений граждан прокуратуры Самарской области Светлана Тороп рассказала о результатах работы в первом полугодии 2026 года.

- Светлана Сергеевна, для многих людей обращение в прокуратуру - это уже крайняя мера, когда в других инстанциях помочь не смогли. Прокуратура действительно служит той инстанцией, которая должна восстановить справедливость?

- Мы рассматриваем каждое обращение как сигнал о том, что в работе органов власти или конкретных организаций произошел сбой. Закон возлагает на нас обязанность этот сбой устранить. При этом, в соответствии с организационно-распорядительными документами, мы не просто отвечаем на жалобы, а анализируем их, чтобы видеть системные проблемы и предотвращать нарушения в будущем.

Можно сказать, что жалобы - это для нас инструмент управления нашей надзорной деятельностью. От того, насколько тщательно мы проверяем каждый сигнал, зависит не только судьба конкретного заявителя, но и соблюдение прав многих других людей.

- Как жители Самарской области взаимодействуют с прокуратурой? Много ли обращений поступает, и меняются ли способы подачи жалоб?

- Активность граждан остается высокой: за первое полугодие 2026 года поступило свыше 69 тыс. обращений. Мы отмечаем устойчивый рост электронных жалоб. Через единый портал Госуслуг поступило порядка 13,5 тысячи обращений - это на 9,3% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Через официальный портал органов прокуратуры - 8321 обращение, рост на 6,7%.

В общей сложности через электронные каналы направлено более 21,8 тысячи обращений. Сейчас каждый третий заявитель выбирает именно этот способ. Это удобно и для людей, и для нас: такие обращения регистрируются быстрее, а ответ можно получить в личном кабинете.

- Насколько результативно рассматриваются эти обращения?

- По итогам полугодия каждая четвертая жалоба признана обоснованной. Всего удовлетворено 11229 обращений, что на 8,8% больше, чем в первом полугодии 2025 года. По этим фактам выявлено более 12,3 тысячи нарушений закона и принято 8350 мер прокурорского реагирования.

Наибольший рост числа удовлетворенных обращений отмечен в сфере исполнительного производства - на 67,5%. Это вопросы длительного неисполнения судебных решений, бездействия судебных приставов, незаконных арестов счетов. В сфере безопасности дорожного движения результативность выросла на 28%, по земельному законодательству - на 11,4%.

- Какие вопросы волнуют жителей области чаще всего, и как прокуратура на это реагирует?

- Традиционно большинство обращений касается сферы ЖКХ, соблюдения трудовых прав и здравоохранения. Мы стараемся работать комплексно.

Например, по результатам проверки одного из обращений прокуратура района установила, что управляющая компания более полугода не устраняла протечки кровли многоквартирного дома, на что неоднократно жаловались жильцы. Мы внесли представление руководителю компании, потребовали провести ремонт и сделать перерасчет платы за содержание жилья. Ремонт проведен, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

- В сфере трудовых прав тоже есть положительные примеры?

- Конечно. В прокуратуру района обратилась работница одной из организаций с жалобой на то, что ей не выплачивают зарплату с июля 2025 года и не производят расчет при увольнении. Мы провели проверку, направили материалы в следственные органы. По результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы). Также в суд предъявлен иск о взыскании задолженности. Решением суда в пользу работницы взыскано 169 тысяч рублей, которые она в итоге получила.

Есть пример, когда в результате вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена перед 44 работниками предприятия-банкрота, которое задолжало им свыше 7,5 млн рублей.

- А есть примеры, когда одно обращение помогло не только конкретному человеку?

- Да, мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда одна жалоба позволяет выявить системную проблему и восстановить права сразу нескольких граждан. Например, в ходе личного приема руководства поступило обращение жителя одного из районов области о нарушении его прав на льготное лекарственное обеспечение. Мужчина сообщил, что ему длительное время не выдают жизненно важный препарат, который он должен получать бесплатно по рецепту врача.

В ходе проверки эти доводы подтвердились. Но на этом мы не остановились - проанализировали, как обстоят дела с обеспечением тем же лекарством других льготников. Выяснилось, что аналогичные нарушения допущены в отношении еще четырех пациентов.

По итогам прокурорского вмешательства граждане были обеспечены необходимыми препаратами на длительный срок.

- Какие вопросы чаще всего решаются на личном приеме, и почему при развитии электронных сервисов вы сохраняете этот формат?

- Личный прием остается востребованным. За полугодие к нам обратилось свыше 13,4 тысячи человек. Более половины из них приняты руководителями: прокурором области, его заместителями, прокурорами городов и районов. Мы практикуем выездные приемы в отдаленных населенных пунктах, а также с использованием видеоконференцсвязи.

- Что вы считаете самым важным на предстоящий период?

- Самое важное - не снижать планку. Мы видим, что люди нам доверяют: количество обращений остается высоким, электронные сервисы востребованы, на личный прием приходят сотни граждан. Это доверие надо оправдывать.

Будем делать все, чтобы прокуратура оставалась для жителей области надежным институтом защиты их прав. Наша дверь открыта для каждого, кто столкнулся с несправедливостью. И мы продолжим совершенствовать свою работу, чтобы помощь была быстрой, квалифицированной и реальной.

И еще хочу напомнить, что обращение может быть подано в органы прокуратуры гражданином лично или через своего представителя, в том числе по почте, через дежурного прокурора, через ящик для писем и обращений, Единый портал государственных услуг, а также через интернет-приемную прокуратуры Самарской области по ссылке https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_63/internet-reception/.