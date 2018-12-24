Дмитрий Азаров исполнит мечты детей

В понедельник, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в традиционной "Елке желаний". Благодаря этой благотворительной акции каждый год подарки получают тысячи детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новый год - это время чудес и исполнения желаний. В преддверии главного зимнего праздника уже стало доброй традицией проводить добрую акцию для детей-сирот, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Проект "Елка желаний" зародился еще 11 лет назад. Сегодня акция проводится в каждом городе и муниципальном районе, где исполнением детских желаний занимаются местные депутаты, общественные деятели, руководители предприятий.

Всего в губернии установлено более 60 новогодних деревьев с пожеланиями детей. С этого года к акции подключилось и областное правительство. По традиции, на дерево были помещены открытки с детскими пожеланиями.

Например, девятилетняя Юлия Уразаева обладает врожденными художественными способностями и очень любит рисовать. Но, как и любой современный ребенок, активно использует компьютерные технологии. "Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Уразаева Юля. Мне девять лет. Я очень люблю рисовать. Подари мне, пожалуйста, набор для художественного творчества в 3Д", - написала девочка в своей открытке, которую снял с "Елки желаний" губернатор Дмитрий Азаров.

Юлия - инвалид по зрению. Девочка живет со своей семье в поселке Суходол Сергиевского района. С первого класса и за все годы учебы она проявила себя как дисциплинированная и аккуратная ученица, которая любит заниматься. Помимо учебы, Юлия с удовольствием участвует в различных видах проектно-исследовательской деятельности, конкурсах чтецов, в онлайн-олимпиадах. Она - активная участница творческой жизни школы.

Глава региона решил исполнить новогоднюю мечту Юлии. "В полной мере функции Деда Мороза я на себя взять не могу, но в какой-то части попробую", - отметил Дмитрий Азаров. Губернатор снял с "Елки желаний" еще несколько открыток с пожеланиями детей. Например, три ребенка из многодетной семьи хотят получить на праздник конструктор, а воспитанница сызранского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей" и вовсе хотела бы попробовать себя в роли телеведущей и даже прыгнуть с парашютом.

"Здесь есть дети, которые воспитываются в приемных семьях или в сиротских учреждениях, неважно. Главное, что по тем или иным причинам они оказались в трудной жизненной ситуации, - рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. - Благодаря акции новогоднее чудо получают тысячи детей в Самарской области. Желания бывают самые разные: кто-то хочет набор детского конструктора, а кто-то - проехать по местам Боевой славы".

Губернатор Самарской области выразил уверенность в том, что "Елку желаний" поддержат все: "И чиновники, и руководители, которые приходят в здание правительства. Надеюсь, они обратят внимание на эти добрые, иногда наивные, но очень светлые пожелания".