В Самарской области за номинантов акции "Народное признание" проголосовало около 2 млн человек

Во вторник, 25 декабря, в Самарском академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018". 21 награду получили лучшие предприятия, организации и жители Самарской области за особые заслуги как на профессиональном, так и на общественном поприще.

Акция проходит в Самарской области уже одиннадцатый год. В этотраз инициативными группами было подано 338 заявок, из которых члены общественного совета акции отобрали 70 кандидатов. Жители губернии голосовали за участников акции с 4 по 17 ноября в сети Интернет, по почте, а также в пунктах голосования в муниципалитетах области.

В этом году определяли по три лауреата в семи номинациях: "Единство и Успех", "Во имя человека", "Поколение добра", "Надежда и Опора", "Рожденные в сердце России", "Комсомол - моя судьба", "Признание и Уважение".

В последней номинации награды победителям вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что эта общественная акция стала уже поистине народной самарской традицией: "Я очень рад, что жители Самарской области не теряют интерес к акции "Народное признание". Она проводится в 11-й раз, а в этом году вновь почти 2 млн человек проголосовали за наших номинантов, за наших лауреатов. И как же это важно, что жители региона так активны, так благодарны тем, кто своим талантом, трудом создает славу Самарской области".

Также Дмитрий Азаров обратил внимание присутствующих и на то, что акция развивается. В этом году были добавлены три номинации. Году волонтера, объявленному президентом страны, была посвящена номинация "Поколение добра". Номинация "Во имя человека" была посвящена 100-летию системы социальной защиты населения в России. В честь 100-летия ВЛКСМ была введена номинация "Комсомол - моя судьба".

"В этом году у акции есть свой девиз, мне кажется, он должен сохраниться и в дальнейшем - "Твори добро!" - напомнил Дмитрий Азаров. - И абсолютное большинство победителей нашей акции творят добро каждый день. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал, всех, кто голосовал за это добро, которое вы дарите людям нашей родной Самарской земли".

Дипломы лауреатов из рук губернатора получили заведующий кафедрой Российской истории Самарского университета, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов, председатель совета Музея истории города Отрадного, ветеран труда Владимир Столяров и заместитель генерального конструктора АО "РКЦ "Прогресс", Герой Социалистического Труда Геннадий Аншаков.

Награды в остальных номинациях вручали представители талантливой молодежи Самарской области, лауреаты именной премии губернатора области.

В номинации "Единство и успех" победили ООО "Древо", автономная некоммерческая организация "Планета детства Лада" и Самарский булочно-кондитерский комбинат.

Победителей номинации "Рожденные в сердце России" объявила лауреат именной премии губернатора области, талантливая певица, обладательница двух бронзовых медалей Всероссийских Дельфийских игр Милана Жарехина.

А победителями стали преподаватель по классу баяна Дома искусств Похвистнево Анатолий Иванов, сотрудник Самарской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры Самарской области Лидия Анохина.

"Огромное спасибо за эту очень дорогую для меня награду, - сказала Лидия Анохина. - Спасибо всем работникам культуры области, которые голосовали и болели за меня".

Также лауреатом стала основатель и бессменный руководитель уникальной в Поволжье школы телевидения и радио "Товарищ" Лилия Тарасова. В этом году легендарной телестудии исполнилось 50 лет. За это время путевку в профессию получили сотни ныне известных телеведущих, сценаристов, журналистов, радиоведущих, редакторов и мастеров театральной сцены, работающие не только в Самаре, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

В номинации "Надежда и опора" победу одержали представители молодого поколения - ученик школы №6 города Сызрань, лауреат Всероссийских и международных конкурсов Роман Тулов, учащаяся школы №1 села Борское Юлия Чернышева и учащаяся самарской школы №154, дипломант Всероссийских и международных конкурсов Елизавета Наязина.

За время учебы девушка проявила себя как деятельный и целеустремленный человек с множеством увлечений, в каждом из которых добилась значительного результата. В качестве волонтера Елизавета участвует в социально значимых акциях, таких, как "Ветеран живет рядом", "Дети - детям", "Тайный друг", "Жизнь без наркотиков", "Курение - вред", "Пробудись, душа".

"Для меня большая честь - получить такую высокую награду, я очень долго шла к этому, - поделилась впечатлениями Елизавета. - Спасибо всем, кто меня поддерживал: моей маме, учителям".

Лауреатами номинации "Поколение добра" стали Центр привлечения и подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу-2018 города-организатора Самары. Диплом и статуэтку получила председатель правления Самарской региональной молодежной общественной организации "Центр социальных проектов" Юлия Чигарева.

"Говорю спасибо всем, с кем мы провели вместе несколько лет в подготовке к такому значимому событию для нашей страны, как чемпионат мира по футболу, - сказала Юлия Чигарева. - Я посвящаю эту победу команде волонтеров Самарской области, министерству спорта, всем службам и ведомствам, ставшим душой и сердцем чемпионата. Уверена, что весь опыт и ту позитивную мощную энергетику, которую мы получили во время подготовки и проведения спортивного форума, мы обязательно в дальнейшем будем применять в нашей практике на благо Самарской области".

Также лауреатом премии стала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Исаклинского муниципального района Наталья Лебакина. Она - идейный вдохновитель и организатор волонтерского движения в Исаклинском районе. При ее участии и поддержке здесь было создано несколько детских и молодежных объединений, которые занимаются добровольческой деятельностью. Наталья Лебакина ведет большую общественную работу, является членом комиссии по делам несовершеннолетних.

"Спасибо всем, кто голосовал и поддерживал меня, - сказала Наталья Лебакина. - Я как волонтер говорю, что нет недостижимых высот, нет непокоряемых вершин. Есть цели, которые достигаются дружной командой. И мы вместе делаем нашу Самару самым красивым, гостеприимным и ярким городом".

Также победу в номинации "Поколение добра" разделил Добровольческий центр Дома молодежных организаций города Жигулевска. В его состав входят школьники и студенты Жигулевского государственного колледжа. Ребята являются участниками всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Жигулевске. На их счету - десятки патриотических мероприятий.

В номинации "Во имя человека" лауреатом стал самарский Дворец ветеранов - второй дом для тысяч пожилых людей, занимающихся творчеством, общественной и волонтерской деятельностью. Также победу разделили комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа и председатель Тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников "Клио", лауреат губернаторской премии среди людей с ограниченными возможностями здоровья Лидия Быстрицкая.

В номинация "Комсомол - моя судьба" лауреатами стали сразу две представительницы общероссийской общественной организации "Воспитанники комсомола - мое Отечество" - председатель Клявлинского отделения Ирина Сондолова и член Самарского регионального отделения Галина Баранова, а также наставник молодежной общественной организации "Зеленая планета" Тамара Митяева из Отрадного.

После церемонии награждения в Самарском театре оперы и балета лауреаты акции "Народное признание" отправились в выставочный центр "Экспо-Волга", где состоялся торжественный банкет. Там губернатор еще раз поздравил победителей и кратко подвел итоги уходящего года.

"Я очень рад, что в Самарской области существует добрая, правильная, настоящая народная традиция - собираться в преддверии Нового года и в первую очередь чествовать людей, получивших высочайшее признание - народное признание, - сказал Дмитрий Азаров. - Сегодня в одиннадцатый раз акция "Народное признание" была проведена на территории Самарской области. Около 2 млн человек приняли участие в голосовании за людей, номинированных на эту премию. И я очень рад сегодня приветствовать в зале лауреатов "Народного признания" разных лет. Хочу сказать честно, что я переживал за каждого номинанта. Сегодня непросто было находиться в зале, понимая, что народное голосование распределило места и победить все не могут. Но совершенно точно все, кто участвовал в этой акции, - это трудовая, интеллектуальная, творческая элита нашего региона, воплотившая в себе лучшие черты, которые всегда отличали жителей Самарской области".