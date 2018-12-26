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Пожары Происшествия

За сутки в Ставропольском районе сгорело два автомобиля

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе от огня пострадали два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Первый случай загорания транспортного средства зарегистрирован во вторник, 25 декабря, в 12:06 в с. Русская Борковка, на ул. Северной. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе восьми человек личного состава и двух единиц техники.

В среду, 26 декабря, в 04:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. 70 лет Октября в Тольятти. На месте ЧП горел автомобиль, на тушение выезжали шесть огнеборцев и две единицы техники. Пожар ликвидирован в 4:11.

Причины возникновения огня и ущерб устанавливаются.

 

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