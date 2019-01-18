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Молодежная политика Общество

Две самарские команды КВН могут попасть в Высшую или Премьер-лигу Клуба

СОЧИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сочи с 12 по 25 января проводится XXX международный фестиваль "КиВиН-2019". Две команды Самарской области вышли во второй тур и получили возможность пройти отбор для участия в Высшей и Премьер-лигах КВН, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Последние игры первого тура сочинского фестиваля прошли 17 января. "Волжане СамГТУ" и "Неваляшка"из Самары вышли во второй тур вышли. Именно в нем будут определены участники гала-концерта, который покажут по Первому каналу. Там же выберут команды для участия в телевизионных лигах Международного союза "КВН".

Самарские команды "Тронулись", "Антон Палыч" и "Юность" из Отрадного смогли получить повышенный рейтинг Союза КВН. Это значит, что теперь эти команды смогут участвовать в Центральных лигах КВН.

Второй тур фестиваля состоится 19 и 20 января. Гала-концерт пройдет 24 января, где и будут названы участники телевизионных Лиг КВН.

Самарскую область на фестивале представляют восемь команд КВН: "Волжане СамГТУ" (СамГТУ), "Взгляд Леонида Каневского" (Самарский университет), "Антон Палыч" (СамГМУ), "Сборная спортфака" (СГСПУ), "Неваляшка" (Самарский университет), "Тронулись" (СамГУПС), "2×2" (Самарский университет), "Юность" Отрадный, "Особый случай" (СамГТУ).

Напомним, что в 2018 году команда КВН "Волжане СамГТУ" прошли в полуфинал Премьер-лиги Международного союза КВН.

Заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев:

- Сразу две наши команды получили возможность участия в главных Лигах КВН. Это хороший результат. Он показывает, как качественно и масштабно ведется работа с творческими молодыми людьми в нашем регионе. За это большое спасибо и Сергею Ларионову, руководителю регионального движения КВН, и всей его большой команде. Ребятам хочу пожелать удачи во втором туре. Вся Самарская область за вас болеет и желает "ни пуха, ни пера".

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