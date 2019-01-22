"МегаФон" разогнал Интернет в самарской "Авроре"

Компания "МегаФон" обеспечила качественное покрытие во всех помещениях торгового центра "Аврора" в Самаре. После проведенных работ скорость мобильного Интернета в скоростной сети 4G в среднем выросла до 40 Мбит/с.

Размещение оборудования связи непосредственно внутри зданий - необходимость для многих современных сооружений из стекла, бетона и других материалов, ослабляющих радиосигнал внешней мобильной сети. Поэтому специалисты "МегаФона" планомерно обеспечивают indoor-покрытие самых посещаемых торговых центров Самары. В прошлом году качество связи было значительно улучшено в ТЦ "Космопорт", "МЕГА", "Парк Хаус", "Вива Ленд". В данный момент работы ведутся еще в нескольких центрах, а в "Авроре" абоненты оператора уже могут ощутить результаты усиления сигнала.

"Для многих самарских абонентов ежедневный выход в Интернет также привычен, как и сами визиты в торговые центры. Посетители ТЦ открывают на смартфонах сайты магазинов, уточняют цены, переписываются в соцсетях с друзьями, советуются по поводу покупок. И хотят, чтобы Интернет был доступен абсолютно в любом месте. Поэтому мы и разрабатываем уникальные технические решения для каждого здания, где ежедневно бывают тысячи наших клиентов", - рассказывает директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

На всей территории "Авроры" сейчас доступен мобильный Интернет - как в сети 3G (до 5 Мбит/с.), так и 4G (до 40 Мбит/с.). По результатам работ и итоговых замеров, даже в часы наибольшей нагрузки и в предпраздничные дни, когда в Интернет одновременно выходят сотни посетителей ТЦ, скорость доступа в сети 4G составляла порядка десятка Мбит/с, что также вполне комфортно для серфинга и работы большинства интернет-сервисов.