В областной юношеской библиотеке пройдет Весенняя неделя молодежной книги

С 19 по 24 марта в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) пройдет "Весенняя неделя молодежной книги: Самарская" (16+), посвященная разным темам: 19 марта — архитектура; 20 марта — литературная "дегустация"; 21 марта — поэзия; 22 марта — живопись; 23 марта — молодость.

Программа:

19 марта, 14:00 — виртуальная экскурсия "По улицам Самары".

15:00 — публичная лекция магистра архитектуры, преподавателя и экскурсовода Иванова Александра "Архитектура и театр в Самаре".

18:00 — старт онлайн-челленджа "Не суди книгу по обложке".

20 марта, 14:00 — встреча с самарским писателем и актрисой Галиной Михайловой. Она расскажет о любимых книгах и своем творческом пути.

18:00 — литературное кафе. Посетители выберут из "Литературного меню" книгу и обсудят ее. За каждым столом будут присутствовать "официанты" — волонтеры юношеской библиотеки, готовые порекомендовать книгу или обсудить ее с посетителями.

21 марта, 18:00 — интеллектуальная игра "Книжный шторм".

19:00 — поэтический вечер "Ночь, улица, фонарь, аптека". Соберет любителей поэзии. Прозвучат стихотворения классиков и начинающих самарских поэтов.

22 марта, 12:00 — публичная лекция специалиста Самарского областного художественного музея Шиновой Анны "Самарский художник и меценат К. П. Головкин".

23 марта, 15:00 — слет молодых авторов в формате "перелетного текста", пройдет под руководством творческого объединения "Мост".

18:00 — выступление самарских исполнителей.

24 марта, 14:00 — ролевая игра "Замок". Проведет игротехнический клуб "За гранью".

Вход свободный.