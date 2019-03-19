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Партии Власть и политика

Трем региональным отделениям партий вынесли предупреждения

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 марта, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области вынесены предупреждения в отношении трех региональных отделений партий, сообщает облизбирком.

Речь идет о таких объединениях, как партия "Альянс Зеленых и социал-демократов", "Народ против коррупции" и "Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности".

Все три реготделения не представили сведения о поступлении и расходовании средств за 4 квартал 2018 года, тем самым нарушив пункт 3 статьи 34 федерального закона "О политических партиях".

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