Трем региональным отделениям партий вынесли предупреждения

Во вторник, 19 марта, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области вынесены предупреждения в отношении трех региональных отделений партий, сообщает облизбирком.

Речь идет о таких объединениях, как партия "Альянс Зеленых и социал-демократов", "Народ против коррупции" и "Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности".

Все три реготделения не представили сведения о поступлении и расходовании средств за 4 квартал 2018 года, тем самым нарушив пункт 3 статьи 34 федерального закона "О политических партиях".