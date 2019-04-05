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Власть и политика

Александр Хинштейн попросил Генпрокурора РФ проверить строительство МТЛ "Арены"-2

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой наказать ответственных за строительство непригодного к эксплуатации спорткомплекса МТЛ "Арена"-2.

Тренировочный комплекс на ул. Советской Армии в Самаре, который строился с 2007 по 2014 гг. был закрыт спустя полгода после торжественного открытия и до сих пор не введен в эксплуатацию. При этом, на строительство объекта было потрачено 572,4 млн руб. бюджетных средств. Кроме того, расходы регионального бюджета на содержание неработающего спортивного сооружения составили 7,9 млн рублей.

В настоящее время в подвалах спорткомплекса стоит вода, фундамент размывается и уже не может держать основную конструкцию здания. По мнению депутата, при строительстве "Арены" была допущена халатность со стороны министерства строительства Самарской области и Управления капитального строительства региона.

Александр Хинштейн обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой принять меры прокурорского реагирования к должностным лицам, которые не смогли осуществить должный контроль за строительством и, как следствие, допустили строительство непригодного для эксплуатации объекта. Генеральный прокурор РФ принял депутатский запрос.

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